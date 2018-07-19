Il piatto che raccoglie sempre più consensi in città: all'Hostaria dei Campi cozze e vongole, cucina a chilometro zero, pizza e birre artigianali

Raccoglie sempre più consensi la proposta dell’Hostaria dei Campi per quello che riguarda il menù a base di pesce.

Se non avete ancora gustato la nostra Cozze e Vongole passate a trovarci. Dicono che sia la migliore in città, venite a darci la vostra opinione? #PescAriadeiCampi.

L’Hostaria dei Campi è situata nel cuore di Reggio Calabria, offre solamente prodotti di qualità accompagnati da una gustosa cucina. E’ il luogo ideale in cui poter gustare cucina locale, con prodotti a chilometro zero e biologici, pizza ad alta digeribilità, stuzzicherie e menu senza glutine. Potrai, inoltre, accompagnare i tuoi piatti con un’attenta selezione di birre artigianali e vini provenienti da tutta Italia.

Non dimenticare di prenotare il tuo tavolo dalle ore 17:30 al 0965.324003 oppure chiamando il 349.3610766