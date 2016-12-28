Crac presenta ‘lights in the storm’

A chiusura dell’anno solare, CRAC si prepara ad ospitare nei suoi spazi tre giornate interamente dedicate alla sperimentazione musicale. Si inizia mercoledì 28 Dicembre con ospiti i FUNK RIMINI. Funk Rimini nasce come collettivo organizzando party e jam session in Riviera. Nel 2015 il sacro fuoco del funk li trasforma in una band, poliedrico riassunto di tutte le loro esperienze. Future funk, nu soul, hip hop e broken beat, suoni allineati alle correnti Brainfeeder, che prendono forma attraverso synth d’annata, batterie elettroniche, basso, chitarra e una vocalità avvolgente in live magici ed esplosivi. Il loro omonino EP d’esordio è uscito lo scorso maggio per Fresh Yo!. Un primo lavoro discografico che racchiude quasi un ventennio di esperienza nella musica, e trent’anni su questo pianeta. Sei pezzi che compongono una “suite” in crescendo, in cui i brani sfumano l’uno nell’altro in un mare di voci, echi a nastro, drum machine, rhodes e flauto traverso, tutto suonato, cantato e mantenuto il più possibile LIVE.

Giovedì 29 è invece l’occasione per ospitare la prima preview diFRAC FESTIVAL, il progetto collaterale a CRAC che nell’estate 2017 arriva alla sua terza edizione. Protagonista l’elettronica diINDIAN WELLS. Il suo debut album “Night Drops” è stato accostato a suoni poco nostrani come quelli di Teebs, Mount Kimbie, Shlohmo e Four Tet. L’estetica è quella del tennis anni 80/90 e il progetto ha il suono di un’immaginaria e notturna partita di tennis. Nel 2015 ha pubblicato il suo secondo album, “Pause”, accompagnato da un live show audio-visuale curato dall’artista statunitense Jonathan Marsh. Quest’anno è uscito un nuovo singolo, “Racquets”, sempre per Bad Panda Records, apprezzato all’estero da testate autorevoli come XLR8R e Boiler Room.

Venerdì 30 il duo di artisti lametini META-, formato da Luigi Calfa e Simone Giudice, presenta “6h ambient set”. Luigi Calfa, meglio noto con lo pseudonimo Years Without Days, è un giovane compositore di musica elettroacustica e sound artist attivo dal 2010 con diversi progetti. La sua ricerca sonora è in continuo sviluppo, trae ispirazione dalla musica minimalista e quella sperimentale per costruire un flusso di tessuti sonori e strutture ritmiche circolari. Il suo processo compositivo non ha mai regole definite, ma è influenzato dall’ambiente che lo circonda. Simone Giudice è un giovane compositore elettroacustico e studente del conservatorio di Musica di Roma Santa Cecilia. Dal suo background techno ricava parte della sua identità che è continua e instancabile oscillazione tra intimi percorsi ambient e sperimentazioni floor-addicted. Luigi Calfa e Simone Giudice collaborano dal 2013, insieme hanno fondato un personale laboratorio creativo sperimentale che prende il nome di Meta-. Il termine deriva dalla preposizione – prefisso greco μετά, utilizzato per indicare tutto ciò che va ‘oltre’, e si astrae da ogni forma di limite [spaziale e temporale]. Il loro primo ed inedito lavoro è “Ambienti – Vol. I” uscito il 6 Maggio 2016 su Kabalion.

LA RASSEGNA

“LIGHTS IN THE STORM” è la seconda stagione organizzata dal CRAC | Centro di Ricerca per le Arti Contemporanee di Lamezia Terme (CZ): arti visive, danza, musica, installazioni, djset ed eventi legati al food di qualità. Il titolo viene fuori da una riflessione sul rapporto tra il territorio e le realtà di operatori culturali coesistenti a CRAC: “In questi ultimi due anni abbiamo assistito ad una voglia di mettersi al lavoro, ad una necessità di progresso da parte degli operatori locali, ad un desiderio di ricreare nella nostra terra ciò che esiste da tanti anni nel resto dell’Italia” – spiega la curatrice Nicoletta Grasso – “Ci è venuta quindi in mente la tempesta, in rapporto al senso di rabbia che un giovane calabrese poteva provare fino a qualche anno fa non trovando qualcosa di stimolante da fare: una mostra, uno spettacolo di ricerca, un concerto di musica elettronica ad esempio. E le luci di cui parliamo sono proprio le realtà come CRAC che in questa rassegna, come nella scorsa, mira a mixare diversi linguaggi artistici caratteristici della contemporaneità”.

Calendario:

28 ottobre – 13 novembre: Valentina Procopio & Guido Guglielmelli | fotografia 30 ottobre: Giungla | musica 18 novembre – 4 dicembre: residenza + exhibition di Elisa Muliere & Salvatore Amato | arti visive + fotografia 8 – 18 dicembre: Mario Vitale exhibition | cinema 17 dicembre: Baba Sissoko | musica 21 dicembre – 6 gennaio: Reggio Zenitale & PH35 | architettura vs fotografia 26 dicembre: EGO Unclassic Party con Dj Tree + guests @ The Square Cool Club | musica 28 dicembre: Funk Rimini | musica 29 dicembre: preview FRAC Festival con Indian Wells | musica 30 dicembre: Meta- 6h ambient set 18:00_24:00| musica 6 Gennaio: Aftersalsa | musica 6 – 19 febbraio: residenza + exhibitions di Matteo Sedda & Annabella Cuomo | danza contemporanea vs arti visive 17 febbraio – 5 marzo: Paolo Pisani & Giuseppe Torcasio | fotografia 6 – 19 marzo: residenza + exhibition di Fo Sca & Caroline Garvay | arti visive 20 marzo – 2 aprile: residenza + exhibition di Ester Grossi & Sara Bonaventura | arti visive 23 marzo: Yombe | musica 3 – 18 aprile: residenza + exhibition Chiara Dellerba & Antonio Abatangelo | arti visive 19 aprile – 7 maggio: residenza + exhibition Andreco & Meta- | arti visive vs musica 8 – 21 maggio: Savina Tarsitano | arti visive

*Tutti gli artisti realizzeranno durante le loro residenze anche dei workshop assieme agli studenti delle scuole e degli istituti di Lamezia Terme (CZ)