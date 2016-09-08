Cresca l’attesa per il concerto di Sergio Cammariere, Gino Paoli e …

Cresce l’attesa in tutta la Calabria per un evento davvero imperdibile per chi ama la grande musica d’autore italiana: il prossimo 18 novembre alle ore 21.00 al Teatro Rendano di Cosenza, eccezionalmente insieme per uno straordinario concerto, ci saranno Sergio Cammariere, Gino Paoli e Danilo Rea, accompagnati da una super band composta da Amedeo Ariano, batteria, Luca Bulgarelli, contrabbasso, Bruno Marcozzi, percussioni, Daniele Tittarelli, sax. Oltre ai tanti successi firmati dai vari artisti, nel concerto che durerà oltre due ore sarà anche presentato il nuovo album di Sergio Cammariere in uscita ai primi di novembre, che comprenderà pure un brano scritto da Gino Paoli ed inciso insieme, una vera gemma per gli amanti del genere. L’evento è presentato dalla trentesima edizione di “Fatti di Musica”, la prestigiosa rassegna del Miglior Live d’Autore ideata e diretta da Ruggero Pegna, con il patrocinio e la collaborazione dell’Assessorato alla Cultura della Regione Calabria e del Comune di Cosenza. “E’ un evento imperdibile!

“, ha dichiarato Ruggero Pegna, direttore artistico e organizzatore della rassegna. “Un’altra gemma di un’edizione di Fatti di Musica che continua a festeggiare il trentennale con live unici e straordinari.

“

A Pegna fa eco l’assessore comunale Rosaria Succurro: “Siamo lieti che un concerto che si preannuncia storico e indimenticabile, sia ospitato dalla nostra città e dal nostro splendido teatro!

“. Insieme tre grandi musicisti e artisti: la storia, il presente e il futuro della migliore musica d’autore italiana. Per gli ottocento spettatori che riusciranno ad accaparrarsi i biglietti disponibili la corsa al botteghino è iniziata. La prevendita è in corso presso “Inprimafila”, in via Marconi a Cosenza (tel. 0984795699) e in tutti i punti Ticketone, online ai sitri www.ticketone.it e www.inprimafila.net. Tutte le informazioni su “Fatti di Musica Radio Juke Box 2016” sono reperibili al numero telefonico della segreteria organizzativa 0968441888 e al sito web www.ruggeropegna.it.