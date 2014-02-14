Cresce l’attesa per i primi appuntamenti di “Fatti Di Musica 2014”

In attesa della prima assoluta del tour italiano degli straordinari Stomp dei prossimi 7 e 8 marzo al Teatro Politeama di Catanzaro, evento considerato imperdibile per il pubblico calabrese che, per la prima volta, potrà assistere dal vivo nel teatro del capoluogo al grande show della compagnia londinese, proseguono a gran ritmo le prevendite dei biglietti dei successivi appuntamenti della ventottesima edizione di “Fatti di Musica Radio Juke Box”, la rassegna del miglior live d’autore ideata e diretta da Ruggero Pegna.

Cristiano De André e Loredana Bertè in concerto

E’ iniziata a gran ritmo, infatti, la corsa al biglietto per i concerti di Cristiano De Andrè, in programma il 14 marzo al Teatro Garden di Rende, reduce dall’imminente Festival di Sanremo, e di Loredana Bertè, il cui grande ritorno in Calabria è previsto per il 19 aprile al Teatro Cilea di Reggio.

Loredana Bertè, che manca dalla sua terra da molti anni, festeggerà a poca distanza dalla sua Bagnara ben quarant’anni di successi, accompagnata da una grande band e dalla special guest Aida Cooper, mentre su megaschermi scorreranno le suggestive immagini della sua storia artistica: “1974-2014”, questo è, infatti, anche il titolo del tour.

A Loredana Bertè sarà consegnato il Riccio d’Argento del celebre orafo crotonese Gerardo Sacco, il prestigioso premio attribuito in questi anni ai nomi più amati della musica italiana e a molte star internazionali.

L’opera musical su Karol Wojtyla al Politeama

Dopo il concerto di Loredana Bertè, il 17 maggio si tornerà al Teatro Politeama di Catanzaro per l’attesissima Opera Musical “Karol Wojtyla, la vera storia”, con musiche e canzoni di Noa, Gil Dor e Solis String Quartet e un ricchissimo cast.

Tutte le informazioni su “Fatti di Musica Radio Juke Box 2014”, realizzata con la collaborazione dell’Assessorato alla Cultura della Regione Calabria e dei Comuni ospitanti, sono reperibili al sito www.ruggeropegna.it, infoline 0968441888.I biglietti degli spettacoli sono disponibili in tutte le prevendite abituali e Ticketone (www.ticketone.it).