Crespellata con arte alla stazione FS di S.Caterina
Domenica 11 dicembre arte in stazione, luminarie natalizie e maxi crespellata a Reggio Calabria Santa Caterina, con il calendario delle iniziative
06 Dicembre 2016 - 16:16 | di Redazione
Domenica 11 dicembre 2016 in occasione della quarta puntata di ”ARTE IN STAZIONE”, la stazione FS di REGGIO CAL S CATERINA inaugura con l’accensione delle luminarie natalizie le tante iniziative previste in calendario.
Ricordiamo che saranno in programma, il concerto del 16 dicembre al teatro cilea, ,il 17 dicembre la presentazione del libro di PASQUINO CRUPI edito citta’ del sole ,NATALE, SCENDENDO DALLE STELLE CON I POETI DEL POPOLO, con la partecipazione di tanti poeti che reciteranno in vernacolo le poesie legate alla tradizione del SANTO NATALE, il 20 dicembre con la collaborazione della comunita’ di S DOMENICO ed ELCA SOUND, il concerto di natale nella chiesa della madonna dei poveri, KRE’SIE PIPI ,nota come a chiesa i pipi, il piu’ antico edificio cristiano della citta’ di REGGIO CAL. IL concerto di natale con canti della tradizione con OTELLO PROFAZIO e MIMMO CAVALLARO.
IL 26 dicembre la classica tombolata benefica all’auditorium DON ORIONE a S ANTONIO, il 6 gennaio il treno della befana per la gioia dei bambini, mentre l’8 gennaio la cerimonia di premiazione del settimo concorso nazionale di poesia FRANCESCO CHIRICO.
Appuntamento domenica 11 dicembre con la rassegna arte in stazione,con la mostra pittorica di NOEMI MACRI’,VALERIA CONTI,DAVIDE RICCHETTI, a seguire l’accensione delle luminarie natalizie ed una maxi crespellata nella bellissima ed ospitale stazione fs di RC S CATERINA.
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