Crimea, “New Wave Junior”: secondo posto per le gemelle Chiara e Martina Scarpari

Yalta. Grande successo per le giovanissime cantanti calabresi Chiara e Martina Scarpari al concorso internazionale “New Wave Junior” che si è tenuto in Crimea, allo stadio “Artek” dal 16 al 18 agosto 2014.Le gemelle si sono classificate al secondo posto grazie ai voti ottenuti dalla giuria tecnica dopo le brillanti esecuzioni dei brani “Pensieri e Parole” ed “Eternità”. La premiazione è avvenuta allo stadio “Artek” lunedì 18 agosto durante un grande spettacolo a cui hanno preso parte diversi artisti russi.

Quattordici anni, residenti a Varapodio (Rc), le sorelle Scarpari sono state le uniche rappresentanti italiane al prestigioso concorso internazionale giovanile. Al Festival erano presenti altri 16 ragazzi provenienti da Russia, Ucraina, Bielorussia, Armenia, Israele, Romania, Georgia, Kazakistan, Lituania e Moldavia.

Il pubblico dello stadio “Artek” si è particolarmente affezionato alla simpatia di Chiara e Martina e fin dal primo momento ha accolto con grande calore, entusiasmo ed euforia le loro esibizioni. Dopo il 3° posto ottenuto al talent show di Rai Uno “Ti Lascio una Canzone” e il singolo “Sempre Insieme” inciso il mese scorso, questo risultato conquistato in Crimea dalla gemelle Scarpari costituisce un ulteriore e importantissimo passo in avanti nella carriera musicale delle giovanissime cantanti.