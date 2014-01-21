Cristiano De Andrè al Teatro Garden di Rende

Cristiano De Andrè il 14 Marzo al Garden di Rende, unica data in Calabria Tour 2014 “Come in Cielo così in Guerra”.Come in cielo così in guerra (già dal titolo) appare come un lavoro dolente e doloroso. Un dolore che nasce senz’altro dalla costatazione del declino morale-sociale-politico della terra in cui si vive (qui rappresentato per correlativo oggettivo dalla bellissima e tragica Bambola nella discarica che chiude l’album).Ma sbaglierebbe di grosso, in qualche modo depistati anche dal primo singolo Non è una favola (cantato alla maniera di Fossati, con un ostentato prolungamento delle vocali), chi considerasse questo un disco ‘politico’.Prevendita in corso nei punti abituali e TICKETONE (Cosenza: Inprimafila via Alimena, tel. 0984795699; Rende: Biglietteria Garden, via Rende/Cosenza, tel. 098433912; online su www.ticketone.it). Info: 0968441888