CS Arci si schiera a fianco di Mimmo Lucano

A seguito dell’incresciosa vicenda che ha duramente colpito Mimmo Lucano, sindaco di Riace dimessosi dopo la diffusione di una registrazione in cui viene accusato di aver pilotato un appalto, l’Arci Comitato Provinciale di Reggio Calabria esprime la propria solidarietà all’ex primo cittadino.

Fino a qualche mese fa, il nome di Lucano era associato a quello di un sindaco, che con il suo modello di integrazione ha fatto della piccola cittadina di Riace, un modello di solidarietà e diritti.

Adesso arriva questo attacco che l’Arci Rc giudica quanto mai privo di fondamenta. Da anni, Mimmo Lucano cammina fianco fianco alle centinaia di ragazzi provenienti da tutta Italia che partecipano ai nostri campi organizzati a Riace, dimostrando sempre di essere un esempio di integrità personale e politica.

Equità sociale, valori di giustizia, unione tra i popoli e riscatto degli oppressi sono le parole chiave che associamo all’operato di Lucano e non solo all’interno della sua vita amministrativa.

Adesso il sindaco ha rimesso il proprio mandato e il 30 dicembre ci sarà un’assemblea pubblica per arrivare a una decisione definitiva. Lucano invita tutti coloro che condividono ideali per altri mondi possibili ad esserci e l’Arci sarà al suo fianco, per far sì che egli possa proseguire il proprio percorso volto alla creazione di una società più equa e solidale. Quella società con i valori che la stessa Arci persegue a livello associativo.