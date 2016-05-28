Ct Polimeni: al via il progetto EduCamp Coni

Chiude il progetto Palleggiando e parte l'EduCamp Coni al Circolo Tennis Polimeni: sport e laboratori per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni

Il Circolo tennis Rocco Polimeni si conferma ancora una volta tra le eccellenze reggine in ambito sportivo. La scuola tennis del CT Polimeni, in quest’annata che volge al termine, ha visto i propri numeri continuare a crescere visibilmente, raggiungendo livelli d’elite in ambito nazionale con oltre 260 iscritti tra mini-tennis, sat, agonisti ed adulti. Inoltre, si conclude anche il progetto “Palleggiando”, che ha visto impegnati per 8 mesi i bambini, di età compresa tra i 3 ed i 5 anni, degli Istituti per l’Infanzia di Reggio Calabria.

A conclusione di questo ricco programma, lunedì 30 maggio si terrà la cerimonia di chiusura con il coinvolgimento di tutti: bambini, genitori ed insegnanti. Durante tale cerimonia, avrà luogo inoltre la presentazione del progetto integrato di sport “Educamp Coni – CT Polimeni”.

EduCamp Coni – CT Polimeni a giugno e luglio

Nella prestigiosa sede del Circolo tennis Rocco Polimeni, proseguirà, nei mesi di giugno e luglio, un’attività di sport e di laboratori didattici, dedicata ai bambini ed ai ragazzi in età compresa tra i 3 e i 14 anni, infatti, grazie alla collaborazione di qualificati tecnici ed istruttori CONI oltre che tecnici ed istruttori del Circolo, i giovani che aderiranno al progetto integrato di sport “Educamp Coni – CT Polimeni” avranno la possibilità di cimentarsi nelle diverse discipline sportive e didattiche: attività motoria, tennis, badminton, karate, calcio a 5, minibasket, minivolley, pallamano, taekwondo, dama, scacchi, tennis tavolo, freccette, Jumping e laboratori didattici.

Il tutto finalizzato a garantire un’offerta qualitativamente eccellente e variegata, senza perdere di vista il divertimento dei giovani partecipanti.

A chi si rivolge il progetto

Il progetto coinvolgerà bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni dal 13 giugno al 29 luglio, con l’opportunità di partecipare, anche settimanalmente, a tre (3) programmi, integrati e differenziati per età.

Tutti i partecipanti avranno modo di vivere giornate di divertimento e sport.