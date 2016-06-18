Ct Polimeni, campionati a squadre “Over”: si entra nella fase calda

Over 45 maschile e Lady 45 agli ottavi del tabellone nazionale: domenica 19 giugno alle 10 sfide al Ct Cervia e al CooPesaro tennis

Il Circolo tennis Polimeni si distingue a livello nazionale anche nelle varie categorie “Over”. La squadra Over 45 reggina infatti, è giunta agli ottavi di finale del tabellone nazionale, ed alle ore 10,00 di domenica 19 giugno, affronterà presso i locali del Circolo il Ct Cervia. La squadra composta da Marco Gabrijelcic, Antonino Truglio, Pietro Sofia, Ettore Napoli, Antonio Calabrò e Giovanbattista Vavalà, venderà cara la pelle con lo scopo di raggiungere i quarti di finale, sotto l’occhio attento del direttore sportivo delle squadre “over” del Ct Polimeni, Luigi Colico.

Anche il campionato a squadre categoria “Lady 45 femminile” è giunto agli ottavi di finale. Irene La Puzza, Tina Oliva ed Euridice Tortorella, affronteranno alle ore 10,00 di domenica 19 giugno la CooPesaro tennis.

Il Ct Polimeni, ha inoltre già vinto i Campionati regionali a squadre 2016 per la categoria over 45 maschile limitato ai 4.3, squadra composta da Luigi Gabrijelcic, Sandro Aragona, Bruno Doldo e Domenico Monorchio. Stesso discorso vale per l’over 65, categoria nella quale Luigi Malluzzo, Rocco Lo Previte ed Emilio Costarella, hanno ottenuto il titolo regionale a squadre. Dunque complimenti agli Over del Ct Polimeni, che tante soddisfazioni stanno regalando in questa stagione tennistica. L’appuntamento è per domenica mattina alle ore 10,00 presso i locali del circolo.