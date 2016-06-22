Ct Polimeni: al via i campionati a squadre under 14

Fase calda dei campionati regionali a squadre per le formazioni del Circolo Tennis Rocco Polimeni, a partire da giovedì 23 giugno.

Le ragazze dell’under 14 femminile, infatti, affronteranno in finale, nella giornata di giovedì 23 giugno, il Tc Smash di Cosenza; un incontro che presenta molte difficoltà per la compagine reggina che dovrà, tra l’altro, adattare, in trasferta, le proprie caratteristiche tecniche alla superficie in erba del Circolo cosentino. Le rappresentanti del Ct Polimeni Silvia Paviglianiti e Allegra Spina, si misureranno con le valide avversarie Faggio e Mannarino. È in palio il titolo regionale e, quindi, l’accesso alla fase nazionale di macroarea.

Il programma del campionato regionale under 14 maschile entra nel vivo con la semifinale di venerdì 24 giugno, TC Catanzaro Lido – CT R. Polimeni.

La formazione del Circolo Tennis Rocco Polimeni (Vincenzo Doldo 3.3, Valerio Barillà 4.4, Alessandro Dascola 4.4, Domenico Guarnaccia 4.4) affronterà la formazione del TC. Catanzaro Lido (Pisani 4.3 – Rotundo 4.4, Zampina 4.4) con i favori del pronostico, anche se i ragazzi catanzaresi potranno contare sul tifo del proprio pubblico.

La finale del campionato a squadre Under 14, programmata per mercoledì 5 luglio consentirà alla squadra che si aggiudicherà il titolo regionale l’accesso alla fase nazionale di macro area.