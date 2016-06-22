City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Ct Polimeni: al via i campionati a squadre under 14

Le ragazze under 14 del Circolo Tennis Rocco Polimeni giocano la finale regionale a Cosenza, i ragazzi la semifinale con il Tc Catanzaro Lido

22 Giugno 2016 - 17:31 | di Vincenzo Comi

Tennis giovanile: campionati regionali a squadre under 14 del Circolo Tennis Rocco Polimeni

Fase calda dei  campionati regionali a squadre per le formazioni del Circolo Tennis Rocco Polimeni, a partire da giovedì 23 giugno.

Le ragazze dell’under 14 femminile,  infatti, affronteranno in finale,  nella giornata di giovedì 23 giugno,  il Tc Smash di Cosenza; un incontro che presenta molte difficoltà per la compagine reggina che dovrà, tra l’altro,  adattare, in trasferta,  le proprie caratteristiche tecniche alla superficie in erba del Circolo cosentino. Le rappresentanti del Ct Polimeni Silvia  Paviglianiti e Allegra  Spina, si misureranno con le valide  avversarie Faggio e Mannarino.  È in palio il titolo regionale e, quindi, l’accesso alla fase nazionale di macroarea.

Il programma del campionato regionale under 14 maschile entra nel vivo con la semifinale di venerdì 24 giugno, TC Catanzaro Lido – CT R. Polimeni.

La formazione del Circolo Tennis Rocco Polimeni  (Vincenzo Doldo 3.3, Valerio  Barillà  4.4, Alessandro Dascola 4.4, Domenico Guarnaccia 4.4)  affronterà la formazione del TC. Catanzaro Lido (Pisani 4.3 – Rotundo 4.4, Zampina 4.4) con i favori del pronostico, anche se i ragazzi catanzaresi potranno contare sul tifo del proprio pubblico.

La finale del campionato a squadre Under 14, programmata per mercoledì 5 luglio  consentirà alla squadra che si aggiudicherà il titolo regionale l’accesso alla fase nazionale di macro area.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Tennis Sport
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?