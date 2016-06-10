Ct Polimeni: il prossimo weekend la serie A2 maschile e serie B femminile

Il Circolo Tennis Rocco Polimeni di Reggio Calabria torna in campo domenica 12 giugno con la Serie A2 maschile e la Serie B femminile

Le squadre di Serie A2 maschile e Serie B femminile del Ct Polimeni si apprestano a tornare in campo dopo l’intenso week end scorso.

La compagine maschile sarà impegnata domenica 12 giugno presso il C.T Lanciano (Chieti), nell’ incontro di ritorno delle gare di playout Serie A2. La squadra del Circolo Tennis Rocco Polimeni, capitanata dal direttore sportivo Emilio Cozzupoli, andrà alla ricerca dell’impresa, consapevole di dover giocare, in trasferta, un incontro perfetto, mettendo in campo grinta e tenacia, per poter ribaltare il risultato parziale che li ha visti soccombere in casa con il punteggio di 2-4.

Grande attesa, in un ottica però di moderato ottimismo, per l‘incontro di domenica 12 giugno, ore 10:00, che vede il C. T. “Rocco Polimeni” impegnato contro la A. T. Verona.

La formazione reggina può vantare il positivo risultato parziale ottenuto in trasferta (3-1) a Verona, ma dovrà comunque affrontare la squadra avversaria con grande determinazione, tenuto conto che le ragazze veronesi, faranno di tutto per sorprendere la formazione reggina. Gli sportivi reggini e gli appassionati di tennis potranno però giocare un ruolo determinante sostenendo con la consueta passione e l’attaccamento ai colori della nostra città la formazione di casa che con il successo parziale o quantomeno con un risultato di parità otterrebbe l’agognata promozione in seria A2, dopo avere dominato il campionato nel proprio girone.