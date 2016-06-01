CT Polimeni: playout Serie A2 maschile e playoff Serie B femminile

Per il Circolo tennis Rocco Polimeni, è giunta l’ora della ‘fase calda’ dei campionati a squadre di Serie A2 maschile e Serie B femminile. Le due compagini reggine saranno infatti impegnate, a partire dal prossimo week end, in due incontri davvero appassionanti. La squadra di Serie A2 maschile affronterà il Ct Lanciano in un doppio confronto che si prevede essere molto equilibrato.

Playout di Serie A2 maschile contro il Ct Lanciano

L’andata dei playout si giocherà presso il Circolo Polimeni il 5 di giugno, mentre una settimana dopo, il 12 giugno, andrà in scena l’incontro di ritorno a Lanciano (provincia di Chieti). Mateo Martinez 2.1, Enrico Burzi 2.2, Lorenzo Di Giovanni 2.4, Fabio Sgrignoli 2.5 ed Alessio Amadei 2.7, compongono il novero di tennisti del Ct Lanciano. I ragazzi del Ct Polimeni arrivano all’appuntamento in condizioni ottimali, pronti a dare battaglia per difendere la categoria dopo la promozione dello scorso anno.

Le ragazze della Serie B femminile invece, saranno impegnate nei playoff promozione contro l’At Verona, (Carlotta Sartori 2.3, Greys Moroder 2.4, Giulia Meruzzi 2.7, Caterina Marusic 2.8 ed Aurora Zantedeschi 3.1), compagine che ben si è comportata nel girone 4 nazionale. Le tenniste reggine giocheranno in trasferta in terra scaligera il 5 giugno, per poi disputare la gara di ritorno presso il Ct Polimeni il 12 giugno.

Dunque per gli appassionati di grande tennis, spettacolo assicurato per due week end consecutivi. Il 5 giugno ci si attende una grande cornice di pubblico presso il Ct Polimeni. Tifosi ed appassionati saranno chiamati a sostenere la squadra maschile di Serie A2 nella gara d’andata dei playout, la domenica successiva invece le ragazze della Serie B impegnate nei playoff promozione.