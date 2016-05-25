Ct Polimeni: spazio a playoff e playout

Il Circolo Tennis Polimeni con la squadra maschile e la squadra femminile, impegnate nell’ultima giornata di campionato rispettivamente in serie A2 M e in serie B F, hanno raggiunto gli obiettivi prefissati con l’ammissione alla fase dei play-out (A2 maschile) e dei play-off (A2 femminile).

La serie A2 maschile a Bologna

La squadra di serie A2 maschile, pur perdendo in trasferta contro la formazione del CT Bologna con il risultato di 4-2, ha conservato la sesta posizione del girone 1, posizione che consente al CT R. Polimeni di giocare tutte le carte in funzione della agognata salvezza, che passa attraverso gli incontri del tabellone dei play-out. I due punti per la squadra reggina sono stati ottenuti da Andrea Grazioso (2.3) che ha vinto contro il più accreditato Marco Simoni (2.2) in 3 set,

6-1 6-7 6-1, al termine di un incontro combattutissimo che il giocatore del Circolo Polimeni è riuscito a vincere grazie alle sue qualità tecniche unite al massimo impegno psico-fisico, nella consapevolezza dell’importanza che avrebbe assunto la vittoria ai fini della posizione in classifica generale.

L’altro risultato positivo veniva conquistato dalla coppia Summaria/Grazioso vs. Bolognesi/Montebugnoli, 7-6 6-2 il risultato finale. I punteggi degli incontri vinti dagli emiliani sono Righi (2.5) batte Tarsia (2.8) 6-4 6-0, Pedrini (2.2) batte Schilirò (2.3) 6-0

6-3, Mercuri (2.2) batte Summaria (2.3) 6-0 6-2, il doppio Righi/Bonzi (CT Bologna) battono Tarsia/Schilirò

(CT Polimeni) 7-5 6-4. Il sesto posto, quindi, nel girone 1 consente alla formazione reggina di A2 maschile di disputare l’incontro di Play-out Domenica 5 giugno sui campi in terra rossa del CT Polimeni, dove si prevede una notevole partecipazione di appassionati reggini a sostegno della formazione di A2 (ingresso è libero).

La serie B femminile verso la promozione

Importantissimo il risultato conseguito dalla compagine di Serie B Femminile (Lara Meccico 2.4, Irene Lavino 2.7, Anna Mangano 3.4, assente la più quotata Lisa Sabino 2.1) che al termine della giornata giocata in casa contro la formazione romagnola CT Marino Casalboni si è imposta con un netto punteggio di 4-0, ecco i risultati: Anna Mangano (3.4) batte Camilla Fabbri (2.6) con il punteggio di 6-2 6-1; Irene Lavino (2.7) vince contro Elisa Grugnali (2.5) con il punteggio di 6-3 6-3; Lara Meccico (2.4) batte Serena Grugnali (2.5) 6-2 6-3; la coppia Meccico/Lavino batte Grugnali/Grugnali 6-3 6-3.

Grande soddisfazione del Capitano Stefano Loschiavo per la prova convincente delle ragazze reggine che nell’occasione, oltre a riportare altrettante vittorie, hanno messo in mostra u ottimo grado di forma. Il Circolo tennis Polimeni con le proprie ragazze confermando il primato del girone della serie B Femminile, si appresta a giocare le proprie chance per ottenere la promozione in serie A2. Domenica 5 giugno le ragazze del Polimeni giocheranno fuori casa mentre per gli appassionati di tennis e gli sportivi del capoluogo reggino potranno assistere “allo spettacolo” di domenica 12 giugno, ore 10.00, presso il Circolo Tennis Rocco Polimeni.