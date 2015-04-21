Cum Moenia in concerto alla Gilda degli Artisti
La band siciliana dal sound post-rock sale sul palco della Gilda degli Artisti domenica 26 aprile con i brani dell'album Yersinia
21 Aprile 2015 - 19:21 | di Redazione
La Gilda degli Artisti di Reggio Calabria pronta ad ospitare, domenica
26, lo spettacolo della band siciliana “Cum Moenia“.
I Cum Moenia sono Valerio Ragusa (voce/basso), Fabrizio Fortunato
(synth/tastiera), Daniele Schillaci (chitarra), e Daniele Lo Coco
(batteria) ed il nome della band fa appello alla lingua latina: “Moenia”
significa muro e “Cum” da “communis” che indica “essere con” e quindi
creare un dialogo.
Il significato profondo racchiuso in questa
particolare scelta resta nell’idea che il progetto vuole comunicare di
mettere in comune un dono per creare un rapporto senza muri.
Difficile dare una definizione esatta della loro proposta musicale che
la stampa del settore ha paragonato a nomi come Massive Attack e
relativa scena inglese, senza tralasciare lo spiccato taglio post-rock
che i ragazzi palermitani hanno saputo dare alle loro opere.
Per l’occasione la formazione presenterà anche alcuni brani del loro
album “Yersinia”, pubblicato dalla Sinusite Records.
La Gilda degli Artisti continua a portare Reggio Calabria sulla bocca di
tutti gli appassionati di arte. Nei suoi mesi di attività non ha mai
smesso di offrire delle proposte artistiche continue e di livello che
hanno spaziato dalla poesia alla musica, senza tralasciare nessuna delle
arti.
“In un momento in cui proporre arte è sempre più difficile” ha
commentato il BaK, capo-gilda della Gilda degli Artisti “abbiamo
l’occasione di presentare una band che con le note sa riempire un
ambiente di atmosfera e profondità. Sul nostro palco ancora una volta
qualcosa di inedito e ricercato, che non può che impreziosire il
percorso disegnato dalla Gilda in tutti questi mesi. “
A margine dello spettacolo sarà possibile visitare, sempre presso la
sede della Gilda degli Artisti, la mostra permanente “Portals” che
continua ad inanellare adesioni dagli artisti e successi presso il
pubblico, confermando ancora una volta La Gilda degli Artisti come il
luogo da visitare per chi vuole vivere l’arte nel territorio di Reggio
Calabria.
Per ulteriori informazioni sulla serata e su tutte le attività della
Gilda, visitare il sito www.gildaartisti.org o seguire La Gilda degli
Artisti su Facebook, dove un nutrito gruppo di discussione non smette di
essere vetrina di talenti e strumento importante di confronto sulle
attività dell’associazione.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie
Segui CityNow su Google