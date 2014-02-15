D. Alighieri’: al via il Master di II livello in ‘Procedure e Tecniche delle Gestioni Giudiziarie e dei Beni Confiscati alla Criminalità’

di Vincenzo Comi – L’Università per Stranieri ‘Dante Alighieri’ di Reggio Calabria, nell’ottica di fornire una preparazione nel campo giuridico – legale, sociologico e della gestione aziendale, ha presentato il Master Universitario di Secondo Livello in Procedure e Tecniche delle Gestioni Giudiziarie e dei Beni Confiscati alla Criminalità. Il ‘Corporate Master’ si pone come obiettivo quello di fornire agli iscritti le competenze necessarie per l’iscrizione all’Albo degli Amministratori Giudiziari gestito dal Ministero della Giustizia.

Negli ultimi anni si è registrata costante crescita del numero delle procedure relative alle misure di prevenzione, accompagnato da un aumento del valore attribuito alla confisca dei patrimoni illecitamente acquisiti.‘La lotta alla criminalità organizzata deve essere sostenuta anche attraverso la cultura – afferma il Rettore Salvatore Berlingò – La nostra ambizione è quella di posizionare l’Università ‘D.Alighieri’ al centro di una rete culturale di circoli virtuosi. La legalità deve nutrirsi di cultura ed essere alimentata dalla continua formazione.’Il percorso formativo avrà la durata di 9 mesi per un totale di 1500 ore e 60 CFU. La parte prettamente didattica permetterà il raggiungimento di 42 CFU, i restanti 18 CFU verranno acquisiti dallo studente mediante attività integrative complementari obbligatorie quali: progetti di ricerca, affiancamento a curatori o amministratori senior, attività ministeriali.‘La questione della confisca dei beni confiscati alla mafia è un tema delicato e di grande difficoltà – spiega il Procuratore Federico Cafiero De Raho – L’amministratore che si occuperà del sequestro e della confisca avrà un compito arduo che deve svolgere con tutte le cognizioni. Le società, le ditte individuali, le imprese agricoli e le imprese familiari costituiscono i ‘beni produttivi’. Nel momento in cui vengono sottratte alla criminalità devono essere reinseriti nel circuito economico e concorrere con le altre aziende che competono nello stesso settore. Bisogna essere quindi molto capaci nella gestione aziendale, commerciale ed industriale. Non deve essere solo una persona preparata ma deve avere anche un’etica spiccata ed altamente rilevante.’Il Master mira a creare figure professionali altamente specializzate, con conoscenze di base e specialistiche in diversi settori delle scienze economiche e giuridiche.‘Il Master – spiega il prof. Massimiliano Ferrara – prevede un percorso teorico pratico che consentirà, attraverso un approccio interdisciplinare, l’approfondimento delle procedure e delle modalità operative attraverso le quali l’Amministratore Giudiziario dovrà, come previsto dalla legge, provvedere alla custodia, alla conservazione ed all’amministrazione dei beni sequestrati nel corso dell’intero procedimento, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi.’Presente alla conferenza stampa di presentazione anche il Procuratore Nicola Gratteri che ha precisato come ‘Si vuole creare, attraverso questo articolato percorso formativo, un gruppo di 30/40 amministratori preparati, che ha il senso dello Stato, eticamente corrette e che ha l’orgoglio di essere calabrese .’Per maggiori info:tel. : 0965.36966060965.3696606fax: 0965.3696616e-mail: info@medalics.orgweb: master.medalics.org CallSend SMSAdd to SkypeYou’ll need Skype CreditFree via Skype