D_Stretto, tariffe ridotte per traghettamenti per scopo sanitario. Partita la macchina organizzativa.

E’ partita la macchina organizzativa del progetto D_Stretto che prevede cheda Ottobre, in via sperimentale per sei mesi, i passeggeri provenienti da Villa San Giovanni e diretti in Sicilia per motivi sanitari o terapeutici viaggeranno sulle navi della Compagnia Caronte&Tourist Spa alla tariffa ridotta di 15 euro (A/R). Come annunciato, l’iniziativa è nata a seguito di un incontro molto proficuo tra l’Ufficio di Presidenza della Commissione Pari Opportunità della Città di Villa San Giovanni e l’Amministratore Delegato della Caronte&Tourist Spa finalizzato alla individuazione ed alla condivisione di progetti strategici rivolti ai cittadini che versano in condizioni di bisogno. Il servizio si rivolge a tutti i passeggeri residenti nella Provincia di Reggio Calabria – senza limiti di età, di sesso e di cittadinanza – affetti da specifiche patologie e costretti a sottoporsi a visite sanitarie ed a trattamenti terapeutici che possono protrarsi nel tempo. Ai destinatari verranno assegnati un numero di ticket a tariffa ridotta (15 euro A/R) corrispondente al numero dei traghettamenti necessari allo scopo sanitario/terapeutico. Al beneficio si accede con richiesta da inviare via mail a: d.stretto@comune.villasangiovanni.rc.it, con allegata certificazione clinica (in formato PDF) che attesti la patologia per cui è richiesta una determinata visita o un determinato trattamento terapeutico. Accertata l’esistenza dei requisiti richiesti, la Presidente Maria Grazia Richichi, anche nella qualità di medico specialista, comunicherà all’ufficio preposto dalla Caronte&Tourist Spa i nominativi dei passeggeri autorizzati a ritirare, presso gli uffici stessi, i ticket a tariffa ridotta. Non saranno ammesse richieste inviate direttamente alla Compagnia. L’Amministrazione comunale di Villa San Giovanni, dando seguito agli accordi, ha iniziato a diramare la circolare informativa a tutti i Sindaci dei comuni della provincia di Reggio Calabria nonché alla Presidenza dell’Amministrazione provinciale. Il Comune, certo che l’iniziativa messa in campo troverà condivisione e apprezzamento da parte di tutti i cittadini e gli amministratori pubblici del territorio provinciale, auspica che venga data la massima divulgazione affinché tale beneficio possa essere fruito da tutti gli aventi diritto.

Il progetto racchiude l’idea di accorciare simbolicamente le distanze tra le due sponde dello Stretto “unificate” come in un unico distretto sociale, alleggerito, nel carico del costo dello spostamento, di fronte a così particolari e delicate esigenze delle persone e delle famiglie.