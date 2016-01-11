Da Tru Trussardi è tempo di saldi!

Saldi sulla collezione autunno/inverno e anteprima delle nuove borse della linea primavera/estate 2016, già in negozio in corso Garibaldi

di Laura Maria Tavella – Tru Trussardi mette in saldo gli articoli della collezione autunno/inverno: approfittane per acquistare i tuoi capi preferiti, garantiti dall’alta manifattura del marchio Trussardi!

E se sei già proiettato alla primavera, perché non acquistare in anticipo un capo della nuova collezione primavera/estate 2016?

In anteprima, Citynow.it svela le nuove borse della nuova collezione Trussardi Jeans, già disponibili in negozio: un mix di eccentricità e gusto classico, per un risultato di classe ma vivace, come le stagioni della primavera e dell’estate richiedono!

Nuance colorate si abbinano perfettamente al design squadrato delle nuove borse Trussardi: ricercatezza delle forme e dei materiali per un oggetto unico e dal forte impatto.

Ancora, forme geometriche meno statiche per elementi declinati in svariate tonalità, dal carattere forte dei colori più accesi, alla nuance classica, per la donna sicura ma dal gusto ricercato.

Vieni a scoprire in negozio le borse della nuova collezione primavera/estate 2016: TruTrussardi si trova in via corso Garibaldi, 531.

Ogni donna ha bisogno di una borsa che la caratterizzi: e tu, quale borsa scegli?