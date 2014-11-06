Da venerdi 7 novembre i videodibattiti delle Muse…i vizi capitali

Venerdi 7 novembre alle ore 19 presso la Sala D’Arte “Le Muse” di via San Giuseppe 19 di Reggio Calabria, parte il primo appuntamento della programmazione de “Le Muse – Laboratorio delle Arti e delle Lettere”.Primo incontro che ha il via con una importante novità della nostra programmazione -dichiara- Giuseppe Livoti presidente Muse. “…Abbiamo pensato, ogni primo venerdì del mese di dedicare una serata ad un “Videodibattito”, una conversazione – incontro, anche attraverso l’uso del multimediale, cercando di analizzare noi stessi mediante la grande letteratura visiva pervenuta ai nostri giorni.

Un modo per conoscersi, analizzando problematiche del nostro tempo e della società odierna. Proprio per questo è stata scelta come macro tematica per questo anno sociale 2014/2015 “I VIZI CAPITALI”.Un viaggio nelle inclinazioni profonde, morali e comportamentali dell’anima umana “denominati vizi” che si contrappongono alle “virtu’” che invece promuovono la crescita umana. “Gli abiti del male”, come li definì Aristotele, i desideri non ordinati verso il bene Sommo, ovvero Dio per la chiesa cattolica. Accompagnatrice di questo viaggio l’esperienza e la preparazione della giornalista e critica cinematografica Paola Abenavoli che condurrà il pubblico ed i soci della Muse in un viaggio da sentire e da vedere nei vizi che non promuovono la crescita interiore, anzi a volte la distruggono. Al varo di questa prima nuova serata targata Muse venerdi, la presenza di Mons. Giorgio Costantino, parroco della chiesa di Santa Maria del Divin Soccorso che si soffermerà sul primo vizio capitale trattato nella serata: La Superbia.

La superbia come desiderio irrefrenabile di essere superiori fino al disprezzo di ordini, leggi, rispetto altrui.