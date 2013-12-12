Dacia Maraini ospite d’onore del primo ‘Dialogo d’Inverno’ promosso dal Teatro dei Semplici

“Lo sguardo alle volte può farsi carne, unire due persone più di un abbraccio”. Così scriveva Dacia Maraini nel suo capolavoro “La lunga vita di Marianna Ucrìa”: saremmo curiosi di sapere cosa gli occhi suggeriranno al suo cuore mentre attraverserà le strade di Reggio!

Giovedì 12 dicembre, alle ore 17, nella Sala Conferenze del Palazzo Storico della Provincia, proprio Dacia Maraini sarà l’ospite d’onore del primo “Dialogo d’Inverno” promosso dal Teatro dei Semplici nell’ambito del progetto culturale “L’aratro e la semina”.La manifestazione, ideata assieme all’Assessorato provinciale a Cultura e Legalità e al Dipartimento Architettura e Territorio della Mediterranea e in collaborazione con le librerie Nuova Ave e Paoline, sarà moderata da Francesco Chindemi, Direttore di ReggioTV, ed inizierà con i saluti di Rosita Borruto, presidente CIS Calabria, e Suor Teresa Beltrano della famiglia paolina reggina.

Seguiranno l’introduzione del Prorettore all’Orientamento della Mediterranea Alberto De Capua e gli interventi dell’Assessore provinciale a Cultura e Legalità Eduardo Lamberti Castronuovo, del Presidente della Provincia Giuseppe Raffa, del Prefetto di Reggio Calabria Vittorio Piscitelli e del Presidente del Teatro dei Semplici Luigi Marino.

Concluderà l’incontro Dacia Maraini.

Ad impreziosire l’evento la lettura scenica di alcuni brani tratti dalle ultime due opere della Maraini – oggetto del “Dialogo”, “Chiara di Assisi, elogio della disubbidienza” e “Il sogno del Teatro”, a cura dell’attore Enzo De Liguoro e le domande che il pubblico vorrà porre alla scrittrice.