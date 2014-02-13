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Dal 18 al 22 febbraio ritorna il Festival di Sanremo ispirato al film ‘La Grande Bellezza’ di Sorrentino

Al via la 64esima edizione del Festival di Sanremo con Fazio e Littizzetto: scenografia ispirata a La grande bellezza e nessun reduce dai talent show

13 Febbraio 2014 - 14:48 | di Redazione

Festival di Sanremo 2014, la 64esima edizione ispirata al film La grande bellezza

di Maria Carmela Di Marte – Al via martedì prossimo la 64esima edizione del programma musicale più atteso dell’anno: il Festival di Sanremo. Quest’anno con una scenografia rappresentante un palazzo del ‘700 decadente, ideata e progettata da Emanuela Trixie Zitkowsky ed ispirata al film di Sorrentino.

“La grande bellezza”, il Festival di Sanremo mira a garantire uno spettacolo all’insegna di ospiti e partecipanti di alto calibro, per garantire uno show che di monotonia e pesantezza non ne vuole proprio sentir parlare, visto che a quanto afferma la Littizzetto «in giro ce n’è parecchia».E sarà proprio Luciana Littizzetto insieme all’ormai veterano collega di battute Fabio Fazio a presentare o sarebbe più opportuno dire – vista la scorsa edizione – ripresentare questa 64esima edizione.

Nessun reduce dei talent show sul palco

Durante la conferenza stampa è stato lo stesso Fazio ad affermare come quest’anno sul palco non ci saranno reduci dai talent show come Amici o X-factor, questo per garantire un equo risultato con il televoto, in precedenza di padronanza dei giovanissimi. Uniche presenti saranno Noemi e Giusy Ferreri vista la loro carriera artistica dopo i talent; mentre largo spazio verrà dato ad artisti come Ron, Francesco Renga,Cristiano De Andrè, Raphael Gualazzi, Giuliano Palma e molti altri.

Come sempre le prime due serate vedranno l’esibizione dei singoli cantanti attraverso i due brani selezionati, ma molte sono le novità che aspettano i telespettatori, tra cui la messa in onda in live streaming del dopo-festival, condotto dalle voci di Radio Due, Filippo Salibello e Marco Ardemagni.

Gli ospiti attesi e l’universo satirico

Molto clamore è stato fatto sulle ipotesi dei Big invitati a scendere la scalinata del Festival, per poi giungere alla scoperta di presenze come Raffaella Carrà, Gino Paoli, Baglioni, Stromae, Damien Rice e la lady Letitia Casta. Per quanto riguarda l’universo satirico sono attese le presenze di Enrico Brignano e il tanto discusso Maurizio Crozza, la cui presenza – visto il precedente della scorsa edizione – era indubbia.

Molti sono gli artisti in gara ed altrettanti gli ospiti che intratterranno le serate del Festival.

Pertanto, non rimane altro che prendere visione e gustarci il tanto atteso spettacolo in onda dal 18 al 22 Febbraio su RaiUno.

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