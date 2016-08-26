Dal 2 settembre la V edizione della Mediterranean Wellness Reghion Edition

Dal 2 al 4 settembre 2016, si svolgerà presso l’Arena dello Stretto sul lungomare di Reggio Calabria, la “Mediterranean Wellness”- Reghion Edition, che rientra nel programma dell’Estate Reggina promosso dal Comune di Reggio Calabria. Le novità del fitness e dello stare in forma tornano in scena nella nostra Città.

Un appuntamento originale e travolgente che quest’anno si veste di storia e cultura attraverso la collaborazione di associazioni locali che ci riporteranno nel periodo greco-romano.

L’area Expo e gli stand del benessere

L’area “Expo” sarà costituita da numerosi stand con aziende del comparto del benessere psicofisico, della medicina estetica e della cura naturale del corpo che oltre ad esporre prodotti ed esclusive novità del momento, offriranno consulenze e suggerimenti sui temi dell’alimentazione naturale e trattamenti di dimagrimento.

L’area “Fitness”, sarà arricchita di nuovi programmi di fitness proposti da importanti Presenter locale e nazionali che si esibiranno assieme alle loro masterclass, alternandosi quotidianamente e intrattenendo attivamente il pubblico dei visitatori. Si svolgeranno inoltre corsi di formazione e di aggiornamenti a cura dell’Ente di promozione sportiva ASC ( Attività Sportive Confederate ) e ASC ACCADEMY, partner tecnico di questa edizione. Nelle serate si susseguiranno spettacoli di danza, Musical e saranno dedicati spazi alla musica leggera con la partecipazione di artisti reggini.

L’area Kids Fitness

Sarà allestita l’area KIDS FITNESS, sponsorizzata dalla GIVOVA, presso la quale si svolgeranno tornei di basket e calcetto per i più piccoli . L’area sarà curata dal Gruppo di Animazione HAPPY TIME presente con la sua Mascotte. Ed ancora sarà presente un salotto della testata giornalistica, oggi anche Web TV, VERITASNEWS24.IT che curerà l’aspetto della comunicazione esterna dell’evento, tramite interviste, comunicati stampa e la diffusione delle attività in corso durante la tre giornate.

Partner Ufficiale dell’iniziativa, è l’Associazione di Volontariato e Protezione Civile Nazionale “Istituto per la Famiglia”, sezione “Gilberto Perri” che ha sede presso il Centro Cristiano dello Stretto in località Catona (svincolo Campo Calabro prima rotatoria), che ospita anche un centro di aggregazione giovanile e di protezione civile, un’ incubatore d’imprese sociali, un centro di socialità e un centro di formazione cristiano.

La sez. “ Gilberto Perri” dell’IPF ha recentemente ricevuto dall’Ordine civile e militare dei Cavalieri Templari Cristiani il Premio “Cuore d’Oro” per il lavoro svolto a favore degli immigrati giunti al Porto di Reggio Calabria. Essa collaborerà attivamente alle attività di allestimento della location e di protezione civile. Inoltre sarà presente all’evento con uno stand presso il quale i volontari promuoveranno una raccolta fondi.

La cooperativa Turismo per Tutti

La Cooperativa sociale Turismo per Tutti è cellula del Sistema ACU (Azione Cristiana Umanitaria)fondato dal missionario cristiano Gilberto Perri che ha avuto il coraggio di costruire il bene nella nostra città, dando la sua vita al servizio del prossimo, nel solo nome di Gesù Cristo in cui credeva, divenendo un modello di riferimento della solidarietà nazionale.

Anche quest’anno la Cooperativa sociale Turismo per Tutti sosterrà il Centro Cristiano dello Stretto devolvendo parte del ricavato della Manifestazione all’Istituto per la Famiglia impegnata nella costruzione e nello sviluppo dello stesso.

UFFICIO STAMPA TxT Coop