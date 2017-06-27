Dal 28 giugno con Air Transat si vola da Lamezia a Toronto

«La compagnia aerea canadese Air Transat, rappresentata in Italia da Rephouse, e appena riconfermata la seconda migliore compagnia aerea al mondo per i viaggi vacanze all’annuale Skytrax world airline awards, annuncia gli investimenti sulla Calabria e si prepara alla ripresa del volo diretto Lamezia-Toronto dal 28 giugno».

È quanto si apprende da un comunicato stampa di Air Transat. «La rotta stagionale, collaudata da anni – prosegue la nota -, rappresenta l’unico servizio no-stop dalla Calabria verso il Canada e sarà operata una volta a settimana (mercoledì) a partire dal 28 giugno fino al 27 settembre 2017. La compagnia propone al mercato una tariffa di lancio per il volo diretto Lamezia-Toronto: a luglio si può usufruire della quota a partire da 769 euro a/r. Tutte le tariffe includono 1 pezzo di bagaglio da 23 chili, i pasti, intrattenimento di bordo (con schermi personali sugli A330 e tramite app Cineplus da scaricare sul proprio device sugli airbus A310)».

«Le tariffe Air Transat – continua il comunicato – sono tutte combinabili tra loro permettendo di visitare più destinazioni in un unico viaggio. Air Transat offre a bordo dei suoi voli un menu gourmet firmato dal famoso chef originario del Quebec Daniel Vezina». «Il Canada – fa sapere Air Transat – è stato eletto dalle migliori guide di viaggio la destinazione top del 2017, per esempio sono tanti i motivi per visitare Toronto il capoluogo della provincia dell’Ontario: musei, splendidi palazzi in vari stili architettonici, locali, ristoranti e parchi, come il lussureggiante High park. Non lontano dalla metropoli si trova la cittadina di Niagara on the lake, meta di moltissimi turisti per la vicinanza con le cascate del Niagara, una delle attrazioni naturalistiche più conosciute del Canada». «La compagnia aerea canadese – conclude la nota – ricorda ai viaggiatori italiani che intendono recarsi in Canada di richiedere l’Eta compilando un modulo di richiesta online, sul sito web www.

Canada.ca/eta. Il documento dovrà essere esibito alla partenza, prima di salire a bordo dell’aereo, insieme a un passaporto valido».