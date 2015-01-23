Dal successo della serie tv Violetta, arriva anche in Calabria il grande show di Lodovica Comello. E’ subito febbre tra le piccole fan!

Dal successo planetario della serie televisiva Violetta prodotta da Disney Channel, arriverà anche in Calabria il tour mondiale di Lodovica Comello in partenza il prossimo 1 febbraio da Roma; poi tappe a Milano, Torino, Padova, Bari, Napoli e, domenica 1 marzo, la prima calabrese al Teatro Politeama di Catanzaro.

In risalita dalla Sicilia, dopo gli spettacoli a Palermo e Catania, la seconda data in Calabria sarà al Teatro Garden di Rende venerdì 6 marzo. Sia a Catanzaro sia a Rende, gli spettacoli avranno inizio alle ore 17.00 e faranno parte di “Fatti di Musica Radio Juke Box”, la 29° edizione della rassegna del live d’autore diretta e organizzata da Ruggero Pegna che, non poche volte in questi anni, ha voluto presentare anche alcuni degli spettacoli più amati e richiesti dai giovanissimi.

L’attesa tra le piccole fan è enorme, come dimostra il folgorante avvio della prevendita dei biglietti seguito ad un autentico passaparola attraverso il web. All’indomani del prevedibile successo mondiale dell’album di debutto “Universo”, Lodovica Comello è pronta per questo imponente tour che, dopo l’Italia, toccherà i tanti Paesi dove la giovane cantante, ballerina e attrice è un’autentica star tra le teenager, con un concerto-spettacolo totalmente dal vivo. Uno show imperdibile, in cui una grande band e uno straordinario corpo di ballo, in una cornice scenografica da megashow, accompagneranno l’inconfondibile voce e l’energia travolgente di Lodovica Comello.

Tra i suoi brani più noti: “Otro Dia mas”, “I Only Want To be With You”, “Sòlo Musica” e, appunto, “Universo”, che ha dato il titolo all’intero album e ad un video che vanta oltre tremilioni di visualizzazioni. Il prossimo 3 febbraio, in contemporanea con la partenza del tour, sarà anche pubblicato il nuovo “Mariposa”. Per la Comello, dopo il successo di Violetta, si preannuncia un nuovo strepitoso trionfo anche dal vivo, accompagnato dal battage promozionale internazionale di Disney Channel.

Per gli spettacoli di domenica 1 marzo alle ore 17.00 al Teatro Politeama di Catanzaro e del 6 marzo alle ore 17.00 al Teatro Garden di Rende i biglietti hanno i seguenti prezzi: € 39 per la platea e da € 34, € 29, € 24 per i palchi e la galleria. Per Informazioni e prenotazioni: tel. 0968441888. Per prevendite e acquisto online su Ticketone sono disponibili i siti www.ruggeropegna.it e www.ticketone.it. (Prevendite abituali – Catanzaro: Bar Mignon tel. 0961741000, Cosenza: Inprimafila tel 0984795699, Lamezia T.: Uffici Pegna tel. 0968441888)