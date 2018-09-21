Dalla Calabria un nuovo volo internazionale per l’estate 2019
Transavia conferma il collegamento Lamezia Terme-Rotterdam per l'estate 2019: due voli a settimana dal 20 aprile al 26 ottobre, già in vendita
21 Settembre 2018 - 14:39 | di Eva Curatola
La compagnia aerea low cost olandese Transavia conferma il collegamento Lamezia Terme – Rotterdam anche per l’estate 2019. A partire dal 20 Aprile 2019 sarà possibile volare 2 volte a settimana, il Martedì e Sabato, fino al 26 Ottobre 2019. I voli risultano già in vendita.
Fonte: AeroportiCalabria.com
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