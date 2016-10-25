Dalla Calabria nuovo volo con Wizzair verso Varsavia

Partirà il 2 luglio 2017 il nuovo volo per Varsavia operato dalla compagnia low cost Wizzair che, con due frequenze settimanali, mercoledì e domenica, amplia l’offerta di collegamenti dall’Aeroporto di Catanzaro – Lamezia Terme. I voli, effettuati con Airbus 320 da 180 posti già prenotabili sul sito della compagnia, saranno operativi fino al 2020. Sacal, ente gestore dello scalo lametino, dopo Budapest e Bucarest, si assicura una nuova e strategica tratta che incrementa l’offerta dei voli dall’Aeroporto Internazionale di Catanzaro – Lamezia Terme verso le grandi capitali europee. Nell’arco di un mese Wizzair consolida la sua posizione sullo scalo di Lamezia e aggiunge, grazie agli ottimi risultati di prenotazioni ottenuti con Bucarest e Budapest, anche Varsavia.

Si incrementa, dunque, in maniera significativa l’offerta dei voli internazionali da Lamezia Terme verso l’Europa dell’Est. “Sacal rafforza la partnership con Wizzair e aggiunge un collegamento con una grande e rinomata capitale europea – dichiara il presidente della Sacal, Massimo Colosimo. Dopo Bucarest e Budapest, Varsavia è un altro obiettivo raggiunto, che si inserisce nella nostra strategia di sviluppo, orientata all’apertura verso il mercato dell’est Europa e finalizzato a creare un solido network di collegamenti internazionali. Una nuova risposta alla domanda crescente di nuove rotte cui Sacal cerca di venire incontro sempre col massimo impegno, cercando di diversificare l’offerta in un mercato complesso e in costante evoluzione” I voli per Varsavia, saranno operati da Airbus 320 da 180 posti e avrà una frequenza bisettimanale, mercoledì e domenica, con partenza alle 18.15 da Varsavia e alle 21.10 da Lamezia. I voli sono già prenotabili sul sito della Wizzair.