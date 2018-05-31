Violeta, galiziana a Reggio dal 2015 per studiare scienze sociali, racconta pregi e difetti della città: l'ospitalità dei reggini, la guida, la cucina e i luoghi di svago

Sono circa 50 i ragazzi e ragazze spagnoli impegnati a Reggio Calabria con il progetto Erasmus. Per tre mesi, avranno modo di vivere Reggio e la sua provincia, i pregi e i difetti, le principali bellezze e le difficoltà. Citynow racconterà da vicino il loro percorso, un modo per capire come la città viene vista attraverso gli occhi di ragazzi provenienti dall’estero. Questo il racconto di Violeta.

Quando sei arrivata a Reggio e perché?

“Sono arrivata a Reggio nel 2015 perché studio qui ma non vivo qui tutto l’anno, di solito vado in vacanza a casa mia in Galizia. Sono venuta per studiare scienze sociali”.

Sei venuta per qualche tipo di Erasmus o da sola?

“Sono venuta da sola per conto mio e qui ho incontrato diversi ragazzi arrivati con l’Erasmus o che frequentano l’università Dante Alighieri“.

Come mai sei venuta qui per studiare?

“Quando ero in Spagna volevo studiare nel campo sociale e un’amica di mia madre che lavora all’università dove studio mi ha chiesto se fossi interessata a venire a Reggio Calabria Mia madre me ne parlò e le dissi se potevo imparare una nuova lingua e incontrare persone”.

Tua madre quindi lavora a Reggio?

“Si, fa parte di un progetto chiamato Grupo Compostela con diverse università in tutto il mondo. Ha lavorato a lungo all’Università della Sardegna e ha contatti in Italia in generale. Tra qualche mese lavorerà anche a Napoli”.

Cosa piace e cosa no di Reggio

Cosa ti piace di Reggio?

“Mi piacciono soprattutto le persone. Ti aiutano molto e ti fanno sentire bene. Mi piace anche il tempo perché è molto bello e ci sono le spiagge”.

Cosa non ti piace invece?

“Come guidano le persone. Guidano molto male, sembra che stanno sempre per investirti. E il trasporto pubblico è organizzato male”.

Cosa ti piace fare in città?

“Andare a fare una passeggiata e stare con le persone che conosco o andare in spiaggia quando il tempo è bello”.

Hai un posto preferito a Reggio?

“La verità è che mi piace tutta la città”.

Dintorni, cucina e luoghi di svago

Che cosa hai visto dei dintorni della città?

“Sono stata a Scilla, a Bova Marina, luoghi molto belli. Sono stata anche a Gambarie, ad ammirare le bellezze dell’Aspromonte. E a Pentedatillo, perché quando studiavo un corso di italiano una volta al mese organizzano escursioni nei siti della Provincia”.

Cosa ne pensi della gastronomia della città?

“Mi piace tutto. Amo la parmigiana, le salsicce, il capiccolo è simile al lombo della Spagna ma con altre spezie. Non amo la famosa ‘nduja incece, troppo piccante. Mi piace anche l’arancino di carne e formaggio, gli involtini di carne e tante altre prelibatezze”.

Cosa ne pensi dei luoghi di svago?

“La verità è che non c’è molto, in estate invece c’è più scelta. Sono andato in due club che si trovano alla periferia della città. Il primo anno che sono stata qui con gli Erasmus siamo andati in un posto chiamato Klassroom. Il dj ci conosceva già e ci ha messo musica spagnola per ballare”.

Il futuro e le esperienze in Italia

In futuro, pensi che resterai qui?

“No, penso che quando finirò l’università torno a casa. Vorrei venire più volte in vacanza ma stare qui non so, dovrei pensare molto perché dipenderebbe dal lavoro che ho trovato”.

Quanto tempo hai intenzione di trascorrere a Reggio?

“Beh, ho passato quasi tre anni, ma venendo e andando dalla Spagna. A settembre devo tornare, poi valuterò con calma cosa fare e dove proseguire la mia vita”.

Eri già stata qui?

“Si, in vacanza, un anno prima di trasferirmi. Abbiamo fatto un percorso con la scuola: siamo arrivati in barca a Civitavecchia, vicino a Roma e poi siamo scesi in auto a Reggio Calabria, dopo di che abbiamo preso il traghetto per la Sicilia e abbiamo visto l’isola. L’anno scorso sono andata a Roma per un fine settimana, poi anche a Napoli e in Sardegna, e quando ero piccola ero a Bologna e a Venezia. Conosco abbastanza dell’Italia”.

Cosa ne pensi dell’indipendenza della Catalogna?

“Penso che se l’avranno capito, non lo faranno bene perché se lasciano la Spagna lasciano anche l’Unione europea. Inoltre, le aziende che sono lì non pensano che sia redditizio per loro continuare. Non capisco perché si vogliono separare, dicono che danno molto di più alla Spagna di quanto la Spagna non dia loro. Ma senza la Spagna, non penso che possano andare avanti da soli”.

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