Daniel, un vero… Leone. Forza, il mondo del calcio ti aspetta
L'ex portiere della Reggina Daniel Leone ringrazia sui social per l'affetto dopo il delicato intervento: gli auguri della redazione
03 Agosto 2018 - 10:14 | di Michele Favano
“Ciao a tutti volevo ringraziarvi per i messaggi ricevuti, l’intervento è andato bene, appena starò meglio risponderò a tutti voi. Un abbraccio”.
Questo il messaggio postato da Daniel Leone sul proprio profilo facebook, dopo il delicato intervento subito. L’ex portiere della Reggina, cresciuto nel settore giovanile amaranto, con altre esperienze con le maglie del Pontedera, Torres, Latina e Catanzaro, sta combattendo ancora una volta una dura battaglia, accompagnato dalla solita incredibile forza.
Il più grosso in bocca al lupo anche alla redazione di City Now.
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