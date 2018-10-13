Dario Brunori: ‘Vorrei portare il live su Dalla a Riace’
Dal Sky Arte Festival di Palermo, Dario Brunori immagina di replicare a Riace il concerto su Come è profondo il mare di Lucio Dalla, come gesto di solidarietà con Mimmo Lucano
13 Ottobre 2018 - 09:56 | di Vincenzo Comi
Pensato e scritto per lo Sky Arte Festival che si tiene il 12 e 13 ottobre a Palermo, il concerto di Brunori Sas dedicato a Come è profondo il mare di Lucio Dalla potrebbe replicarsi a Riace, in onore della battaglia del sindaco Mimmo Lucano, oggi agli arresti domiciliari. Lo anticipa alla presentazione del festival a Palermo lo stesso Dario Brunori :
“Mi piacerebbe portare il concerto dedicato a Come è profondo il mare di Lucio Dalla, che farò sentire stasera per la prima volta a Palermo, nella mia terra, in Calabria, come segno di appoggio a Mimmo Lucano – si augura Dario Brunori – Un gesto di solidarietà in un momento in cui sul caso del sindaco di Riace c’è molta attenzione. Per ora è solo un’idea, vediamo se e come si potrà fare”.
Agnelli: giusto che gli artisti prendano posizione
Un’idea che trova d’accordo anche Manuel Agnelli: “È giusto che gli artisti prendano posizione, che prendano parte alla vita sociale e politica del Paese – commenta il fondatore degli Afterhours – Non significa schierarsi per un partito ma farsi sentire, è quello che noi cerchiamo di fare da 30 anni. Non per niente tempo fa siamo venuti in questo teatro, quando ancora era occupato e tanti ragazzi lottavano per portare energia e cultura in questa città”.
“Non ne voglio certo fare un tour – spiega l’artista – ma non è escluso che si possa ripetere là dove ha un significato, magari a Riace se ci sono le condizioni“.
Orlando: il concerto potrebbe ripetersi a Palermo
Un annuncio al quale fa subito eco il sindaco di Palermo Leoluca Orlando: “Ho sentito al telefono Mimmo Lucano, mi ha promesso che appena avrà la libertà tornerà da noi qui a Palermo. Il concerto di Brunori, perché no, si potrebbe ripetere proprio qui a Palermo, per il ritorno di Lucano“.
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