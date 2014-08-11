DeaFest: a Villa San Giuseppe il Ministro Lanzetta e il Presidente Raffa all’incontro sul turismo culturale

Il DEAfest torna dove tutto è cominciato: serata a Villa San Giuseppe tra turismo culturale, raccolta fondi per i bambini e prodotti tipici

Tutto pronto per il ritorno del DEafest a Villa San Giuseppe, la location che ha dato in un certo senso il via al Festival, nove anni fa, con la manifestazione NaturalMente che per la prima volta ha aperto i riflettori sulla Vallata del Gallico.

Il DEAfest in piazza Umberto I

Lunedì 11 agosto il DEAfest sbarcherà nella tradizionale location di Piazza Umberto I, splendido balcone sulla bassa Vallata del Gallico e sullo Stretto, realizzato sul finire del XIX secolo e originariamente dedicato al grande compositore catanese Bellini (Piazza Bellini). La tappa di Villa San Giuseppe sarà come di consueto organizzata in collaborazione con l’associazione La Cartiera e sarà una vetrina sulla Locride, i suoi paesaggi, le sue peculiarità.

Particolarmente atteso l’incontro sul “Turismo culturale nella città metropolitana di Reggio Calabria”, al quale prenderanno parte il Ministro Maria Carmela Lanzetta, la Soprintendente Margherita Eichberg, il Presidente della Provincia di Reggio Calabria Giuseppe Raffa, il Consigliere delegato a turismo e spettacoli della provincia Francesco Cannizzaro, i Prof. Francesco Calabrò e Francesca Martorano del Dip. PAU dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria e i sindaci di Locri e Gerace, Calabrese e Varacalli. Nell’ambito della serata sarà avviata una raccolta fondi per la realizzazione di un parco giochi per i bambini di Villa San Giuseppe, promossa dal coordinamento di associazioni di Villa San Giuseppe. E poi il momento enogastronomico in piazza, che avrà nel “Caciocavallo” di Ciminà e nella “Rafiola” di Gerace i piatti ospite della Locride che si accompagneranno alla grigliata in piazza curata dagli operatori locali.

Infine l’atteso concerto degli Hantura, gruppo che ha nell’improvvisazione melodica della chitarra battente, nell’altalenante incisività della tammorra, nella tradizionalità della fisarmonica i tratti salienti che ne fanno una delle band più conosciute e apprezzate del panorama musicale calabrese. Una grande serata DEAfest2014, nel solco del successo delle tappe precedenti.

Il programma completo di lunedì 11 agosto

Lunedì 11 Agosto – Villa San GiuseppeItinerari magno-greci: la LocrideIn collaborazione con Associazione “La Cartiera”Programma Dalle ore 20,00 – Piazza Umberto IItinerari magno-greci: la Locride Prodotti, Immagini e Patrimoni, in un allestimento sulle straordinarie risorse e potenzialità del territorio della LocrideA cura di Club UNESCO Città di Gerace Ore 19,00 – Piazza Umberto IProiezioneVisioni dalla citta’ metropolitana“Stagioni”di Emanuela IentileA cura di Club UNESCO Città di Gerace A seguire: IncontroPercorsi di Turismo culturale nella citta’ metropolitana di Reggio CalabriaIntroduceAntonino Sapone, Associazione socio-culturale “La Cartiera”Coordina:Francesco Chindemi, Direttore RTVIntervengonoGiuseppe Varacalli, Sindaco di GeraceGiovanni Calabrese, Sindaco di LocriFrancesco Cannizzaro, Consigliere delegato a Turismo e spettacoli della Provincia di Reggio CalabriaFrancesco Calabrò, Laborest del Dip. PAU – UNIRCFrancesca Martorano, Dip. PAU – UNIRCMargherita Eichberg, Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggisticiGiuseppe Raffa, Presidente Provincia di Reggio CalabriaMaria Carmela Lanzetta, Ministro per gli affari regionaliOre 21,30 – Enogastronomia “Grande grigliata in Piazza”In collaborazione con macelleria Penna di Villa San GiuseppePiatto omaggio della Locride: Il “Caciocavallo” di Ciminà e la “Rafiola” di Gerace Ore 22,30 – ConcertoHanturain ConcertoL’improvvisazione melodica della chitarra battente, l’altalenante incisività della tammorra, la tradizionalità della fisarmonica, sono i tratti salienti di una delle band più conosciute e apprezzate del panorama musicale calabrese. Sono gli Hantura, gruppo che si è fatto largo nel panorama nazionale con partecipazioni d’eccezione in alcuni degli eventi musicali più importanti. Una grande partecipazione al DEAfest2014.