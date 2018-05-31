«Marcello Fonte è davvero un orgoglio per la nostra Città. Spontaneo e sempre umile, eclettico e mai banale, Marcello è diventato un esempio per i nostri giovani, rappresentando pienamente i valori della nostra comunità». E’ quanto dichiara il consigliere delegato al Turismo Giovanni Latella commentando la visita in città dell’attore reggino recentemente insignito della Palma d’Oro al festival di Cannes.

«Attraverso il suo lavoro – ha aggiunto il delegato Latella – la cui qualità artistica è stata riconosciuta ai massimi livelli in ambito internazionale, il nostro concittadino Fonte ha portato alto il nome di Reggio Calabria in Italia e nel mondo. Credo che questo meriti un riconoscimento massimo da parte della città. Proporrò al sindaco Falcomatà di accogliere Marcello Fonte in un contesto istituzionale, dove il nostro concittadino possa incontrare ufficialmente le istituzioni territoriali e l’intera comunità metropolitana, conferendogli, alla prossima edizione, la massima benemerenza istituzionale cittadina del San Giorgio d’Oro 2019. Un tributo che, sono certo, interpreta il comune sentire di una città che oggi guarda a Marcello Fonte con simpatia e riconoscenza».