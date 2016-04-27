Design made in Italy nel mondo: sinonimo di qualità e innovazione

Il design made in Italy resiste alla crisi e guadagna terreno all'estero: i numeri del mercato, i marchi storici dell'arredo e il peso dell'e-commerce

di Davide Gallo – Il made in Italy, nonostante il nostro Paese continui ad essere vittima delle congiunture della crisi, non conosce tramonti. Al contrario di tanti altri settori della nostra economia, il design continua ad essere un motivo di particolare vanto per l’Italia, e che viene sempre visto con molto rispetto all’estero. Un autentico sinonimo di qualità che, sempre più spesso, spinge l’Europa ed il mondo intero a richiedere gli oggetti di design, l’arredamento e l’abbigliamento prodotti entro i nostri confini: è questo il motivo per cui l’Italia continua a far fede ad una storia e ad una tradizione di grande pregio e spessore.

Il mercato del made in Italy nel mondo

Nonostante i problemi che l’Italia continua ad avere, soprattutto in riferimento ad un business di certo non all’avanguardia, legato ad un modello di produzione e di distribuzione ancora risalente all’ante-guerra, il made in Italy continua ad avere un grande fascino non solo in Italia ma anche all’estero.

Soprattutto se si parla dell’arredo e del design, la cui storia secolare parla da sola: stando alle rilevazioni di Altagamma-Bain, il mercato del design made in Italy ha portato un volume d’affari pari a 29 miliardi di euro, ovvero addirittura il 30% degli introiti giunti nel nostro Paese nel 2015.

Inutile, dunque, sottolineare quanto sia stato importante questo settore per la sopravvivenza dell’Italia in un momento di forte crisi. Inoltre, questo inizio 2016 ha testimoniato come i principali competitor dell’Italia, ovvero Stati Uniti, Cina e Regno Unito, stiano faticando parecchio per starci dietro.

La qualità del grandi marchi italiani

Da Cappellini ad Artemide, passando per Groppi, Foscarini e Gervasoni: sono davvero numerosi i brand made in Italy che stanno spingendo verso un aumento delle esportazioni, soprattutto per via della loro grande qualità, riconosciutagli in tutto il pianeta. In questo senso, l’e-commerce ha sicuramente contribuito alla vendita di prodotti italiani nel mondo: ad esempio, i prodotti dei marchi di cui abbiamo appena parlato si possono trovare sull’e-commerce Mohd.it, in cui si può trovare tutto l’arredamento di design italiano di qualità in un semplice click. Grazie ai negozi elettronici, infatti, è stato molto più facile far conoscere all’estero i nostri marchi di design emergenti, così da sfruttare un potenziale economico davvero vasto, in cui l’Italia eccelle.

Il grande lustro del design italiano

Aziende come Kartell, che ha recentemente esposto le sue magnifiche creazioni al Salone del Mobile di Milano, durante l’importantissimo evento del Design Week 2016, non fanno altro che rafforzare la percezione di qualità che i consumatori stranieri hanno dei prodotti di design made in Italy. Ed è solo proseguendo su questa strada che si potrà allargare il già notevole vantaggio sui nostri competitor internazionali, così da garantire all’Italia la permanenza sulla cima. D’altronde, nonostante tutti i suoi problemi, l’Italia ha il design nel sangue.