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“Di rabbia e d’amore”: A Spazio Teatro un nuovo workshop teatrale

Tre giorni di esercizi, racconti e ascolto per aspiranti attori di tutte le età, guidati da Valentina De Grazia, Lorenzo Praticò e Gaetano Tramontana

10 Gennaio 2014 - 19:48 | di Redazione

Workshop teatrale Di rabbia e d'amore a SpazioTeatro, Reggio Calabria

Un workshop intensivo di 3 giorni, dal 17 al 19 gennaio per aspiranti attori di tutte le età prende il via a SpazioTeatro: un viaggio di tre giorni per trovare le parole e i gesti giusti per raccontare, ognuno a suo modo, la Rabbia e l’Amore, i due sentimenti più istintivi, distruttivi, e controversi che muovono il genere umano in ogni tempo e luogo.

Guidati da Valentina De Grazia (attrice, regista e autrice), Lorenzo Praticò (attore e autore) e Gaetano Tramontana (regista, attore e autore), gli allievi proveranno a raccontarli e viverli; tre giorni di esercizi, racconti e ascolto; tre giorni di esperimenti e strade conosciute.

Iscrizioni entro il 14 gennaio 2014 telefonando al 339.3223262 o scrivendo a info@spazioteatro.net.

Tutte le informazioni sul workshop e la presentazione dei docenti su www.spazioteatro.net

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