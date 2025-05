La dichiarazione di Gravina su possibili altre squadre B in serie C

Continuano a far discutere le scelte riguardanti le seconde squadre e le loro priorità alla prima iscrizione, un dibattito che si è acceso ulteriormente dopo la conferma sulle norme già esistenti del Consiglio Federale dopo la retrocessione del Milan Futuro, ribadendo che i rossoneri verranno trattati come seconda squadra in caso di ripescaggio e non parteciperanno invece al processo di riammissioni. Nella sostanza, in quella famosa graduatoria, riaprono il secondo giro, dopo Inter Under 23, Ravenna e Pro Patria e prima della Reggina collocata al quinto posto.

A proposito di Inter Under 23, il presidente federale Gravina ha risposto così alla domanda su una eventuale altra società di serie A intenzionata a iscrivere una seconda squadra: “Io non lo so, sappiamo sicuramente dell’Inter perché ce l’ha comunicato in consiglio federale il presidente dell’Inter. Avevamo ipotizzato di fare un’ammissione a prescindere, anche correndo il rischio di un sovraffollamento in Serie C. Sappiamo che l’Inter ha lavorato concretamente per una seconda squadra, al momento non ci sono state altre segnalazioni alla Federazione”.