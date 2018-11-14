Dal 19 novembre variano i calendari di raccolta nei quartieri con il porta a porta: saranno distribuiti ai cittadini e pubblicati online

Si avvisa la cittadinanza che, così come precedentemente annunciato, a seguito dell’avvenuta estensione della raccolta rifiuti in modalità porta a porta in diversi quartieri della città di Reggio Calabria, completata la fase di messa a regime dei servizi, A PARTIRE DA LUNEDÌ 19 NOVEMBRE 2018 , vi saranno delle variazioni nei calendari di raccolta.

Tali calendari saranno distribuiti in questa settimana a tutti i cittadini coinvolti dal servizio, ed inseriti all’interno dei contenitori adibiti alla raccolta. Gli stessi saranno altresì pubblicati sulla pagina facebook del servizio DifferenziAMOla Reggio Calabria, sul sito istituzionale della Città di Reggio Calabria: http://www.reggiocal.it/on-line/Home.html e sull’app mobile dedicata al servizio “DifferenziAPP” (disponibile per smartphone e tablet – iOS e Android).

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’indirizzo e-mail igiene.reggio@avrgroup.it, al numero verde 800.759.650 oppure consultando la pagina facebook DifferenziAMOla Reggio Calabria e l’App DifferenziAPP.

Si ringrazia anticipatamente la cittadinanza per la collaborazione.