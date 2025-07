Dimissioni Occhiuto, il PD Calabria: ‘È chiaro che stava rimuginando e poi ha calcolato tutto: forme, modi e tempi’

“Si conferma un poltronista”.

È diretto il Pd Calabria, guidato dal senatore Nicola Irto, nel commentare, in una nota, le dimissioni a sorpresa di Roberto Occhiuto dalla presidenza della Regione Calabria.

“Si tratta di un’azione legata – spiegano i dem calabresi – a tattiche interne alla propria maggioranza, che da tempo ha preso le distanze da lui, come fin troppo evidente. Ha dato un messaggio subliminale rivolto ai suoi e forse ha voluto nascondere i riflessi delle sue vicende giudiziarie. In sostanza, ha compiuto un blitz usando le istituzioni per il proprio tornaconto politico e senza il minimo scrupolo, anche perché tra un anno non l’avrebbero ricandidato e gli avrebbero dato il benservito. È chiaro che stava rimuginando e poi ha calcolato tutto: forme, modi e tempi”.

“La Calabria – continua la nota del Pd – merita un futuro migliore e non deve essere piegata dall’opportunismo di un politico che ha fallito nella sanità e nell’intera gestione regionale, che ha mescolato pubblico e privato e offerto il peggiore esempio di autoritarismo, fame di potere e ambiguità amministrativa, arrivando perfino a sostenere, senza fare nomi, che in Regione c’è chi non firma, che sa di accusa contro la Procura”.

“Adesso bisogna schierarsi senza paura per sconfiggere, tutti uniti, un modello di governo segnato dall’arroganza, dall’arrivismo e dall’autoreferenzialità. Per restituire ai cittadini – concludono i dem calabresi – diritti, dignità e speranza”.