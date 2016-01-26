Dior sceglie il bergamotto di Calabria per la creazione dei suoi profumi

di M.Carmela Di Marte – Sembrerebbe un paradosso che sia proprio la maison Dior – un’azienda estera – a raccontare l’ennesima storia positiva di questa terra: quella del bergamotto.

Il bergamotto, l’oro verde della Calabria

Conosciuto in Calabria anche come “l’oro verde”, non solo per la grande scommessa che gli agricoltori hanno fatto sulla coltivazione di questo agrume – dal momento che sia la contraffazione dell’olio essenziale di bergamotto, sia il cartello per i prezzi, non giovano all’interesse dei coltivatori- ma soprattutto per via dei suoi benefici: fa bene al cuore, consente di tenere sotto controllo il colesterolo alto, è un disinfettante naturale e aiuta le vie respiratorie. Tuttavia, il bergamotto continua a farsi strada per il suo largo utilizzo nell’ambito della cosmesi nelle grandi industrie italiane e francesi. Ed oggi, è proprio la maison francese Dior che ha deciso di far conoscere, attraverso un breve documentario – dove vediamo François Demachy, Parfumeur Créateur della celebre maison parigina, insieme a Gianfranco Capua, CEO dell’omonima azienda con la quale Dior vanta in Calabria l’esclusiva – i motivi che hanno spinto la maison ad instaurare una collaborazione con un’azienda di Reggio Calabria, dalla quale è nato il Bergamotto San Carlo, lavorato con sistemi artigianali ed in modo biologico.

Questo documentario nasce dall’interesse della maison francese di intraprendere una strategia di comunicazione mirata a raccontare le componenti olfattive dei propri profumi, attraverso dei brevi video-documentari della durata di tre minuti, che descrivono l’attività dell’azienda alla ricerca delle migliori essenze: quelle in grado di creare un profumo unico.

Un invito a valorizzare la Calabria

Forse dovremmo essere grati a Dior se per una volta la Calabria non viene menzionata per aspetti negativi. D’altro canto sarebbe ora che tutti gli imprenditori agricoli – che da anni hanno deciso di investire nella coltivazione del bergamotto – vengano ascoltati ed aiutati. Perché il bergamotto è solo uno dei tanti aspetti positivi che offre la Calabri: basta solo togliersi le bende dei pregiudizi ed ammirare lo splendore di questa terra.

Per vedere i video realizzati dalla maison Dior, collegatevi al sito: http://www.dior.com/diortv/it_it/videos/trattamenti/alla-ricerca-delle-essenze-episodio-2-il-bergamotto-di-calabria