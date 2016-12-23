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Divieto di uso di botti, petardi e fuochi d’artificio: firmata l’ordinanza del Sindaco

Il sindaco Falcomatà ha firmato l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d'artificio per tutto il periodo natalizio

23 Dicembre 2016 - 14:23 | di Vincenzo Comi

Fuochi d'artificio: a Reggio Calabria vietati botti e petardi per le feste natalizie

Il sindaco Giuseppe Falcomatà ha firmato l’ordinanza che vieta l’uso di botti, petardi e fuochi d’artificio sul territorio comunale per tutto il periodo natalizio. Una scelta in linea con quanto già disposto lo scorso anno.

Quest’anno il divieto sarà in vigore a partire dalle ore 12 del 23 dicembre alle ore 7 del 7 gennaio 2016. L’ordinanza è stata trasmessa il Prefettura ed alle forze dell’ordine.

Le violazioni saranno punite ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs 267/2000 con la sanzione pecuniaria da 25 euro fino a 500 euro.

«Come l’anno scorso, anche quest’anno abbiamo proceduto con l’ordinanza per il divieto di uso di botti, petardi e fuochi d’artificio. Questa decisione è stata presa per evitare la dispersione nell’ambiente di polveri sottili ed altre sostanze dannose per la salute, soprattutto per i bambini. Ma non solo, il malfunzionamento o l’uso improprio, potrebbe provocare danni alla salute e traumi al mondo animale. Pertanto, al fine di garantire la sicurezza e la quieta pubblica, ma anche della tutela della salute, dell’ambiente e del patrimonio pubblico e privato ed all’ambiente naturale, chiediamo la collaborazione dei cittadini» ha dichiarato il Sindaco Giuseppe Falcomatà.

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