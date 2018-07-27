Il cantautore calabrese Francesco Praino presenta il video di 'Do Disdetta' girato tra Chianalea e Pentedattilo e le tre date del tour estivo

È su Youtube il video di “Do Disdetta” il brano del cantautore calabrese Francesco Praino, un omaggio alle bellezze del nostro territorio , girato tra Chianalea e Pentedattilo.

Praino, quest’estate, sarà in tour con tre date in Calabria, ben due a Reggio: il 7 agosto sarà al Paros experience a Sibari, l’8 agosto al Liberamente Festival a Lazzaro e il 9 al Café Malavenda a Reggio Calabria.

Il suo Album dal titolo ” Il Disco di Praino” è uscito lo scorso 8 giugno ed è disponibile su tutte le piattaforme musicali. Lp di Praino sta ricevendo molti apprezzamenti sia da parte del pubblico sia da parte dei magazine musicali più noti; qualcuno trova in lui lo stesso fascino di Brunori Sas.

Chi è Francesco Praino

Francesco Praino è un cantautore nato l’8 aprile 1989 a Cassano allo Jonio, in Calabria.

Qui inizia a studiare la batteria e inizia, giovanissimo, le sue prime esperienze musicali live in giro per la Calabria.

Presto si trasferisce a Bologna, città in cui studia e lavora, iniziando in parallelo diverse collaborazioni importanti, cominciando a partecipare a varie manifestazioni musicali in tutta Italia.

Verso la fine del 2016 decide di cimentarsi nella scrittura e nella composizione di arrangiamenti, affiancato dal produttore artistico Fausto De Bellis.

In questi anni Praino identifica il genere musicale che più lo rappresenta e decide di realizzare il suo primo lavoro discografico da solista “Il Disco di Praino”: 7 brani inediti e molto originali, dal sound molto ricercato e coinvolgente e dai testi impegnati, che spazia dal cantautorato moderno al rock.

I temi del Disco di Praino

Nel suo disco Praino racconta la sua vita e le sue esperienze durante gli anni universitari, racconta dei momenti sereni ma anche quelli tristi che li hanno caratterizzati, ma soprattutto racconta le emozioni, la spensieratezza e le difficoltà degli studenti, soprattutto quelli “fuori sede”.

I suoi testi parlano della perenne insoddisfazione e noia in cui vive la nostra generazione, di ragazzi che decidono di lasciare il sud andando incontro a non pochi disagi, parla di ragazzi quasi rassegnati che sperano ancora di poter contribuire alla crescita del paese:” cosi i ragazzi si rifugiano, giustamente, nell’amore, che sia platonico o vissuto con pienezza, che sia tra una coppia, per la cultura, per l’arte, per la musica, per i viaggi, l’importante è che sia vero amore”, ci racconta Praino.

Noi ci siamo innamorati perdutamente fin dal primo ascolto, del “Il disco di Praino”. Di seguito i link per l’ascolto e per seguire l’artista:

https://youtu.be/_8KJCs3OiMM

https://open.spotify.com/album/2mo7jmCvOQG9GbD8SAYzyI?si=v_yxokesRoaj_-W69PGsAA

https://www.facebook.com/FraPraino/

https://www.facebook.com/events/1875009529468951/?ti=as