Dolcenera incontra i fan al centro commerciale Porto degli ulivi

Dopo il successo ottenuto al 66° Festival di Sanremo, sabato 23 aprile DOLCENERA sarà al Centro Commerciale Porto degli Ulivi di Rizziconi, dove incontrerà i fan e presenterà la riedizione dell’album Le stelle non tremano Supernovae (Universal Music) interamente scritto, arrangiato e prodotto dalla stessa artista.

L’album contiene 6 nuovi brani tra cui l’elegante ed emozionante brano di Sanremo Ora o mai più (le cose cambiano) e 100 Mila Watt, il sound noise elettro-pop del power single attualmente in rotazione radiofonica.

Dolcenera è inarrestabile! E’ la donna del momento su più fronti: ha dominato la scena musicale all’ultimo Festival di Sanremo con esibizioni affascinanti e, tuttora, quella televisiva in veste di “coach” nel talent THE VOICE di Rai2 che ruota intorno alla sua personalità istrionica, alla sua simpatia, alla sua autoironia e alla sua conoscenza musicale.

Con la presenza di Dolcenera al Porto degli Ulivi, dopo quella di Noemi e Clementino, anche quest’anno il Centro Commerciale di Rizziconi si afferma il primo Centro Commerciale della Calabria ad accogliere più instore dei partecipanti al Festival di Sanremo, oltre ad offrire settimanalmente appuntamenti di musica live e di intrattenimento con i youtuber più amati e seguiti dai giovanissimi.