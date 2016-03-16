Domani la conferenza stampa di presentazione della Festa del cioccolato
Alle 9:30 di giovedì 17 marzo, a Palazzo San Giorgio, i dettagli della festa che dal 18 al 20 marzo anima il Corso Garibaldi con i maestri cioccolatieri
16 Marzo 2016 - 13:01 | di Redazione
Si terrà domani la conferenza stampa di presentazione della Festa del Cioccolato Artigianale, prevista per giovedì 17 marzo alle ore 9:30 nel Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio.
Saranno presenti il Sindaco della città Giuseppe Falcomatà, il Presidente di Confcommercio Giovanni Santoro, il Presidente del Centro Commerciale Naturale Magna Grecia Patrizia Sorrentino, il referente reggino di Libera Francesco Spanò, Guido Amore in rappresentanza dei Maestri Cioccolatieri Choco Amore ed un rappresentante dell’Associazione Pasticceri Reggini.
La festa del Cioccolato Artigianale si terrà dal 18 al 20 marzo sul Corso Garibaldi di Reggio Calabria. Durante la conferenza stampa saranno forniti tutti i dettagli dell’iniziativa.
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