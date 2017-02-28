Domani la presentazione del gruppo sportivo della Polizia Municipale

Mercoledì 1 marzo alle ore 10:00 nella Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio la presentazione del gruppo sportivo della Polizia Municipale di Reggio Calabria.

Nel corso della conferenza stampa sarà presentato il nuovo Consiglio Direttivo del Gruppo, le squadre sportive, le attività svolte e quelle in programma nell’ambito del Calendario dei Campionati Nazionali organizzati dall’Associazione Sportiva Polizie Municipali d’Italia.

Saranno presenti il sindaco Giuseppe Falcomatà, il Consigliere delegato allo Sport del Comune di Reggio Calabria Giovanni Latella, l’Assessore alla Legalità e alla Polizia Municipale Antonino Zimbalatti, il presidente del Gruppo Sportivo Tiziana Malara e i vice presidenti Giovanni Iachino e Francesca Mauro.

Certi della vostra presenza, auguriamo buon lavoro.