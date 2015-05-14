Domani la presentazione del laboratorio di Filmmaking con Fabio Mollo

Si terrà venerdì 15 maggio 2015 alle ore 15:00, nel Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio di Reggio Calabria, la conferenza stampa di presentazione della prima edizione del Laboratorio di Filmmaking della Fondazione Ente dello Spettacolo, organizzata con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria e con il coordinamento del regista Fabio Mollo.

Saranno presenti alla conferenza stampa Giuseppe Falcomatà (Sindaco di Reggio Calabria) e il regista Fabio Mollo (Il sud è niente). A moderare l’evento sarà Franco Arcidiaco (Giornalista ed editore calabrese, portavoce del Sindaco di Reggio Calabria).

Il Laboratorio di filmmaking (22 giugno – 4 luglio 2015), che si inserisce nell’offerta Educational della Fondazione Ente dello Spettacolo, insieme al Laboratorio di giornalismo cinematografico e dinamiche di mercato arrivato alla X edizione, rappresenta un’opportunità di formazione gratuita per i giovani, nonché di valorizzazione del territorio italiano.

Saranno ammessi al Laboratorio 10 giovani aspiranti filmmaker provenienti da tutta Italia, di età massima 30 anni, ai quali verrà offerto un corso pratico di regia, scrittura, montaggio e fotografia durante il quale potranno realizzare un cortometraggio che verrà poi presentato in occasione della 72. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia (2015), nello Spazio della Fondazione Ente dello Spettacolo.

Tutte le informazioni sul Bando sono disponibili sul sito www.entespettacolo.org, nella sezione “Educational”. La scadenza della presentazione delle candidature è fissata al 3 giugno 2015, entro le ore 12:00.