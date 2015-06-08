Domani la riflessione sul libro ‘L’eloquenza del silenzio’

Ancora una approfondita riflessione sul libro di Rocco Cosentino “L’eloquenza del silenzio“, romanzo storico multi temporale dalle fosche tinte noir tratto da una storia vera che l’autore, magistrato calabrese, propone al pubblico dopo il noir Niente di cui pentirsi, pubblicato nel 2011 e il romanzo Succede tutto per caso, apparso nel 2013, seconda tappa della tetralogia del “male necessario”.

Lo propone l’Associazione Culturale Anassilaos nel corso di un incontro che si terrà martedì 9 giugno alle ore 17,00 presso la Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio.

Ne parleranno il Sindaco Giuseppe Falcomatà; Giovanni Muraca, Assessore alla legalità del Comune di Reggio Calabria; Giuseppe Saletta, Consigliere Provinciale; Francesca Neri, Critico letterario; Walter Pellegrini, Editore. Introdurrà e modererà Stefano Iorfida Presidente Anassilaos. Sarà presente l’autore Interverrà l’autore Rocco Cosentino, magistrato, attualmente è in servizio presso la procura della Repubblica di Palmi.