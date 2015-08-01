Domani la storica ‘Traversata di nuoto Favazzina-Scilla – Trofeo Città di Scilla’

La storica manifestazione sportiva “Traversata di nuoto Favazzina-Scilla – Trofeo Città di Scilla”, con il patrocinio delle Amministrazioni comunali e provinciali, giunta alla 40a edizione, e che vedrà la partecipazione di nuotatori provenienti da tutta Italia, si svolgerà domenica 2 agosto 2015.

La partenza dalla spiaggia di Favazzina (di fronte al lido Trillionaire) è fissata alle ore 16,00 mentre l’arrivo previsto nella spiaggia di Marina Grande avverrà intorno alle ore 17,00. In precedenza gli atleti espleteranno le operazioni di registrazione dalle ore 14,00 dalla spiaggia di Marina Grande, nel tratto antistante la Chiesa di Spirito Santo, per poi essere trasportati con delle imbarcazioni alla spiaggia di Favazzina, con il supporto dei pescatori, della Lega Navale Italiana e del gruppo Marinai d’Italia. La traversata, organizzata dallo Scilla Nuoto, è stabilmente inserita nel calendario della FIN (Federazione Italiana Nuoto) ed è definita come competizione impegnativa, e da quest’anno, rivolta a nuotatori di fondo in acque libere.

La novità: il percorso si allunga fino a 5mila metri

La principale novità di questa edizione riguarda proprio il percorso che si allunga fino a 5mila metri (si passa quindi dal mezzo fondo ad una gara di fondo) mentre l’arrivo, sempre a Marina Grande, vedrà i nuotatori percorrere tutto lo specchio d’acqua antistante la spiaggia prima di tagliare il traguardo ed ambire al prestigioso “Trofeo Città di Scilla”, commissionato a Progetto5, e rappresentato dall’immagine stilizzata della statua sabbiata (un uomo che abbraccia il pesce spada) posizionata sulla via Panoramica Minasi, balcone privilegiato sul percorso finale, tra il mitologico scoglio di Ulisse e la spiaggia delle Sirene.

Già tante le pre-iscrizioni di campioni di livello nazionale e anche internazionale che il comitato Scilla Nuoto ha già ricevuto.

Rai Calabria e Radio Touring104 per la diretta

Anche per questa edizione l’importate patrocinio di Rai Calabria fa da coronamento al grande impegno profuso dallo Scilla Nuoto mentre sarà ancora una volta Radio Touring104 a mandare in diretta tutte le fasi della gara e della cerimonia di premiazione, che avverrà subito dopo la conclusione della gara, sempre nella zona dell’arrivo.d