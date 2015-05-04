Domenica 10 Maggio torna Bicincittà, per città sostenibili e strade sicure

Maggio è il mese delle due ruote con Bicincittà Uisp che domenica 10 maggio vivrà la giornata centrale: saranno oltre 100 le città italiane che ospiteranno la manifestazione su due ruote più grande d’Italia, giunta quest’anno alla 29° edizione.

Bicincittà è una festa di sport per tutta la famiglia, una biciclettata non agonistica e aperta a tutti, per occupare i centri urbani e chiedere aria pulita e città più vivibili.

Una mobilità alternativa che permetterà quindi di trascorrere una giornata all’aria aperta con benefici per la salute individuale e la possibilità di recuperare un sano rapporto con le nostre città sempre all’insegna dello SPORT PER TUTTI.

L’Uisp aderisce alla Giornata nazionale della bicicletta con manifestazioni su due ruote in oltre 100 città italiane

Bicincittà e Vivicittà nel progetto La mia città x sport

Quest’anno inoltre Bicincittà sposa e si inserisce in un’innovativa iniziativa Uisp: “LA MIA CITTA’ PER SPORT”

Vivicittà e Bicincittà infatti uniscono le loro forze nel 2015 ne “La mia città x sport”, nuova idea Uisp, un modo di vivere e di comunicare due storiche manifestazioni nazionali Uisp.

Queste collaudate manifestazioni Uisp mantengono le loro caratteristiche originarie e in più diventano lo striscione di PARTENZA (12 aprile 2015, data centrale di Vivicittà) e di ARRIVO (10 maggio 2015, data centrale di Bicincittà) di un nuovo circuito nazionale Uisp della durata di un mese fatto di sportpertutti, prima ancora che di una disciplina sportiva. La corsa podistica si mischia e si allea alla bicicletta, si apre alla contaminazione con nuove attività da vivere in città, dal pattinaggio al parkour.

Un progetto (una campagna, un circuito…) dove i comitati territoriali Uisp saranno protagonisti e potranno valorizzare le loro capacità creative e le vertenze sportive/ambientali all’interno di un contesto omogeneo. Un puzzle da comporre insieme nel quale i nostri comitati territoriali possono attraverso lo sport mettere in atto azioni di denuncia, sensibilizzazione e proposta sui temi della mobilità dolce, dei beni comuni (acqua di rete, spazi sociali,…), del consumo delle risorse (riduco-riuso-riciclo), dei luoghi di sport (strade, piazze, cortili,…) e della loro riqualificazione (sociale, energetica e di uso).

“La mia città x sport” diventa un perimetro attraverso il quale l’Uisp valorizza la sua identità e la pone all’attenzione della politica, delle istituzioni e dei media.

I temi al centro del progetto

I temi al centro di questo progetto sono il consumo di territorio (cementificazione , letti dei fiumi,…) , la mobilità sostenibile (camminare, andare in bici, …..), lo stile di vita attivo. La città rappresenta il nodo intorno a cui si intrecciano e si dipanano le emergenze ambientali, sociali e culturali del nostro tempo e contemporaneamente lo scenario di soluzioni possibili.

Lo sport sociale e per tutti può cambiare la vita delle persone ed una delle strade indicate oggi è quella delle “Smart city”: interventi di progettazione sistematica che vedono le città come un insieme coordinato e che utilizzano le tecnologie “intelligenti” per rendere i centri urbani sostenibili sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista sociale.

Le proposte ai comitati territoriali

Tutti i Comitati territoriali (città) Uisp partecipanti possono quindi:

– creare una ”contaminazione” tra le due iniziative uscendo dallo specifico di ciascuna delle due.

dare vita ad iniziative di “mobilità dolce” durante questo intervallo di tempo, attività che vanno da gruppi di camino a escursioni, a pedalate cittadine in bici, etc…….

documentare attraverso foto e filmati realizzati dai partecipanti al mese di attività le criticità ambientali.

Per far ciò si può partire dai due gesti più naturali per stravolgere la mobilità urbana: camminare (camminare velocemente, correre…) e pedalare (ma anche pattinare, scivolare…). Gesti naturali, motori, basici ma allo stesso tempo carichi di innovazioni ed emozioni.

Le città con le strade, i marciapiedi, le piste ciclabili sono grandi impianti sportivi per tutti. Il problema è quello di migliorare la qualità della vita mentre si pratica sport, al fine di migliorarla per tutti, migliorando anche la sicurezza, il rispetto, l’educazione stradale, le relazioni.

I cittadini protagonisti come reporter ambientali

I protagonisti saranno tutti i cittadini e gli sportivi partecipanti che potranno con le loro foto e video, come reporter ambientali, denunciare il degrado ambientale (discariche, ingorghi stradali, smog,…. ), materiale poi condiviso attraverso i social network e un Contest ad hoc.

“La mia città x sport” è il mese della mobilità sostenibile, degli stili di vita attivi, del benessere, della riconquista dei diritti di cittadinanza, primo fra tutti quello di vivere in una comunità mondiale che crede nel futuro e si prodiga per il rispetto del pianeta, dell’umanità e di ogni altra forma di vita.

Quale migliore occasione per fare di Bicincittà un appuntamento non di un solo giorno ma un programma che preveda prima o dopo la data ufficiale anche altre pedalate tutti insieme, per cominciare ad occupare uno spazio, quello della mobilità sostenibile, che deve essere uno dei massimi obiettivi della nostra associazione.

Bicincittà 2015 gode dell’Adesione del Presidente della Repubblica, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.