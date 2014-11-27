Domenica 30 novembre alle Muse: Made in calabria

Zafferano di Motta San Giovanni, bergamotto e fichi secchi raccontati da imprenditori e testimoni nella serata a Le Muse

Continuano gli appuntamenti della ricca programmazione de “Le Muse – Laboratorio delle Arti e delle Lettere” per l’anno sociale 2014/2015.Domenica 30 novembre alle ore 18 presso la nota Sala D’Arte di via San Giuseppe 19 si terrà la manifestazione “Made in Calabria”.Tale evento ricorda il presidente Muse Giuseppe Livoti vuole essere un omaggio alla Calabria ed ai suoi prodotti: vogliamo raccontare con imprenditori e testimoni la nostra ricchezza consegnata dalla natura e divenuta tramite la creatività elemento identitario della –gastronomia- e del -gusto- calabrese, elementi che ormai appartengono alla cultura italiana. Una Calabria da gustare e da vedere potrebbe essere il leitmotiv della serata in cui materiale documentario, fotografie e prodotti tipici verranno raccontati da noti personaggi della regione.

Lo zafferano di Motta San Giovanni

Si parlerà dunque di “zafferano” denominato -crocus sativus- e della sua produzione dopo le storiche coltivazioni in Sardegna, Abbruzzo e Marche anche nel Comune di Motta San Giovanni. Converserà con il pubblico Carmelo Mallamaci dell’Azienda Orfei, il quale si soffermerà sulle proprietà di tale prodotto noto anche per essere antispastico, antidolorifero e sedativo.

Per la coltivazione del “bergamotto” invece il signor Mosè Diretto, responsabile della Ditta Berg’arte di Varapodio, famosa per la realizzazione di tabacchiere in buccia di bergamotto ed interessanti manufatti quali rose, composizioni floreali ed oggettistica varia. Diretto Mosè parlerà dunque di questo agrume reggino nato dall’incrocio della limetta e dell’arancia amara e delle sue coltivazioni che attecchiscono solo nella fascia che va da Villa San Giovanni a Gioiosa Ionica.

I fichi secchi della ditta Colavolpe

Ed infine la produzione dei “fichi secchi” lavorati nel campo dolciario dalla storica Ditta Colavolpe presente in Calabria dal 1910. Dino Colavolpe racconterà la storia di questa importante attività ubicata a Belmonte Calabro in provincia di Cosenza.s