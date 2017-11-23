Sabato 25 novembre 2017 alle h: 17.30, presso la propria sede in Via Amerigo Vespucci n.10/g,il Circolo G. Calarco presenta “Appunti di meccanica celeste” di Domenico Dara , Nutrimenti Editore, finalista al Premio Strega 2017.

Domenico Dara è nato nel 1971. Dopo aver trascorso l’infanzia e l’adolescenza a Girifalco, in Calabria, ha studiato a Pisa, laureandosi con una tesi sulla poesia di Cesare Pavese. Vive e lavora in Lombardia.

Dall’esordio ai riconoscimenti dell’autore

Ha esordito con Breve trattato sulle coincidenze, la storia del postino di Girifalco con la passione per le lettere d’amore che ha raccolto l’apprezzamento dei lettori e il favore della critica. Per la sua opera prima, già finalista al Premio Calvino, ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio Palmi, il Premio Viadana, il Premio Corrado Alvaro e il Premio Città di Como. “Appunti di meccanica celeste”, finalista del Premio Strega 2017, ha vinto il Premio Stresa e il Premio letterario Vincenzo Padula 2017.

“Appunti di meccanica celeste “ è ambientato a Girifalco, luogo reale e immaginario al contempo , nel quale si svolgono le vite di sette protagonisti dei quali Dara narra le traiettorie e i destini facendo convivere un passato arcaico insieme a riferimenti attuali e utilizzando un linguaggio venato di ironia e impastato di vocaboli e costruzioni dialettali.

I protagonisti del romanzo

Ognuno dei protagonisti ha una propria caratteristica, che deriva dal carattere o dalla sorte, di cui Dara racconta la storia e così conosceremo le sorti del pazzo, della mala, della secca, dello stoico, dell’epicureo, della venturata, del figlio cui fanno da cornice e da controcanto altri abitanti di Girifalco che animano la narrazione.

Romanzo intenso, suggestivo e commovente con il quale l’autore non narra solamente gli accadimenti, tra l’infinitesimale e l’universale, che si svolgono in un breve lasso di tempo nell’ ambientazione quasi fiabesca di una Macondo magnogreca , ma è uno sguardo incantato sulla vita con i suoi dolori, le speranze, i pregiudizi, i rancori, i desideri .

La presentazione dell’incontro è affidata allo scrittore reggino Saverio Pazzano, letture a cura di Cinzia Messina.

Fonte: Circolo G. Calarco