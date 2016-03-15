Dopo il grande successo, un altro concerto di Eman al ‘Politeama’

Dopo le tantissime richieste pervenute a seguito del sold out registrato in sole 24 ore, Eman, rispondendo al grande affetto dimostrato dalla sua città, sarà in concerto al Teatro Politeama per una seconda data anche domenica 20 marzo. Uno spettacolo, quello che animerà il prossimo weekend catanzarese, in cui musica, danza e teatro si fonderanno con la partecipazione sul palco, accanto al cantautore emergente, anche dell’attore e regista Mauro Lamanna e del coreografo Claudio Costantino, con le suggestive scenografie di Massimo Sirelli.

Tanti talenti catanzaresi che hanno voluto offrire il proprio contributo per una due giorni, sabato 19 e domenica 20 marzo, con cui Eman – forte di oltre un milione e mezzo di visualizzazioni su YouTube e del grande successo di vendite del suo disco “Amen” – aprirà ufficialmente il tour nazionale partendo dalla sua città natale. Il presidente della Fondazione Politeama, Sergio Abramo, ha così sottolineato la significativa importanza che l’evento assume per il Capoluogo: “Sono orgoglioso – ha detto – dell’accoglienza che i catanzaresi hanno tributato ad un talento che si sta affermando nel panorama artistico nazionale portando in alto il nome della nostra città. Con questa iniziativa, inoltre, la Fondazione ha inteso aprire le porte del teatro al territorio avvicinando, in particolar modo, le fasce più giovani che apprezzano la musica di Eman”. Anche il direttore generale del Politeama, Aldo Costa, ha voluto sottolineare che “con questa doppia data la Fondazione ha voluto garantire la massima partecipazione possibile ad un appuntamento che rappresenterà l’occasione per scoprire un artista che merita di essere valorizzato”. Il consigliere comunale Marco Polimeni ha, infine, ringraziato i vertici del Politeama per aver accolto la sua proposta di ospitare l’apertura del tour di Eman a Catanzaro: “Ritengo sia davvero significativo – ha commentato – che il tour di un artista, ormai apprezzato in tutta Italia, parta proprio dalla città da lui amata. Sarà una grande festa in musica alla quale potranno partecipare anche i tanti fans rimasti senza posto per la prima serata”. I biglietti saranno disponibili a partire da domani, martedì 15 marzo, presso il botteghino del teatro oppure on line su www.politeamacatanzaro.net.