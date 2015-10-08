Dopo il successo all’Expo il Mojito di Calabria sbarca a palazzo Corrado Alvaro

Sabato 10 ottobre a Palazzo Corrado Alvaro la presentazione e la degustazione del Mojito di Calabria, il dolce al bergamotto già apprezzato all'Expo

Fervono i preparativi organizzativi dell’APAR, della CONPAIT e dall’ASSOCIAZIONE INCONTRIAMOCI SEMPRE per la

presentazione e la degustazione del MOJITO DI CALABRIA, dopo il doppio successo riscosso all’expo tra i media e tra i

tantissimi visitatori.

Sabato 10 ottobre alle ore 11,00 nella sala conferenze del palazzo dell’ente provincia,”CORRADO ALVARO”, sara’ presentato alla stampa ed ai cittadini il nuovo dolce di calabria, dove i sapori ed i profumi della nostra terra, IL BERGAMOTTO, si mischiamo nella modernita’ e nella ricerca dell’innovazione della pasticceria.

Molte le presenze annunciate a livello istituzionali dei vari enti,della Provincia, Regione e del Comune di Reggio Calabria,

testimonial dell’evento il noto musicista MIMMO CAVALLARO,condurra’ la Kermesse MARCO MAURO.

Il programma ore 11,oo sala conferenze,presentazione del MOJITO DI CALABRIA a seguire sala delle esposizioni, la degustazione.