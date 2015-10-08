Dopo il successo all’Expo il Mojito di Calabria sbarca a palazzo Corrado Alvaro
Sabato 10 ottobre a Palazzo Corrado Alvaro la presentazione e la degustazione del Mojito di Calabria, il dolce al bergamotto già apprezzato all'Expo
08 Ottobre 2015 - 18:28 | di Vincenzo Comi
Fervono i preparativi organizzativi dell’APAR, della CONPAIT e dall’ASSOCIAZIONE INCONTRIAMOCI SEMPRE per la
presentazione e la degustazione del MOJITO DI CALABRIA, dopo il doppio successo riscosso all’expo tra i media e tra i
tantissimi visitatori.
Sabato 10 ottobre alle ore 11,00 nella sala conferenze del palazzo dell’ente provincia,”CORRADO ALVARO”, sara’ presentato alla stampa ed ai cittadini il nuovo dolce di calabria, dove i sapori ed i profumi della nostra terra, IL BERGAMOTTO, si mischiamo nella modernita’ e nella ricerca dell’innovazione della pasticceria.
Molte le presenze annunciate a livello istituzionali dei vari enti,della Provincia, Regione e del Comune di Reggio Calabria,
testimonial dell’evento il noto musicista MIMMO CAVALLARO,condurra’ la Kermesse MARCO MAURO.
Il programma ore 11,oo sala conferenze,presentazione del MOJITO DI CALABRIA a seguire sala delle esposizioni, la degustazione.
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